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    Вінницька влада відмовляється встановлювати у транспорті термінали для продажу квитків за готівку: економічно не вигідно

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    Нині опрацьовуються питання продажу разових проїзних квитків в одній з мереж самообслуговування, яка у Вінниці нараховує понад 450 терміналів. - Вінницька влада відмовляється встановлювати у транспорті термінали для продажу квитків за готівку: економічно не вигідно

    Нині опрацьовуються питання продажу разових проїзних квитків в одній з мереж самообслуговування, яка у Вінниці нараховує понад 450 терміналів.

    фото: vn.depo.ua

    Один платіжний термінал коштує не менше 20,0 тис. грн, а загальна кількість транспортних засобів становить 320 одиниць

    У Вінницькій мерії вважають, що встановлювати у трамваях, тролейбусах та автобусах термінали, які приймали б готівку та монети, економічно невигідно для комунального підприємства.

    Так у Вінницькій міськраді відповіли на відповідну петицію, повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на Єдину систему місцевих петицій.

    Автор звернення Анатолій Штурма писав, що це допомогло б людям, які не мають при собі банківської картки та не мають грошей на мобільному рахунку для оплати за проїзд. Особливо актуальне це питання для тих, хто нечасто буває в місті.

    «Один платіжний термінал коштує не менше 20,0 тис. грн, а загальна кількість транспортних засобів комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», в яких встановлені валідатори для оплати проїзду за допомогою Муніципальної картки вінничанина, становить 320 одиниць транспорту (100 трамваїв, 160 тролейбусів, 60 автобусів)», – йдеться у відповіді на петицію, підписаній директором департаменту економіки міськради Максимом Мартьяновим.

    Водночас у відповіді вказано, що нині опрацьовуються питання продажу разових проїзних квитків в одній з мереж самообслуговування, яка у Вінниці нараховує понад 450 терміналів.

    Нагадаємо, у Вінниці хочуть зробити кругову розв’язку і розвантажити вулиці від автомобілів.

    Теги: громадський транспорт Вінниця
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