Нині опрацьовуються питання продажу разових проїзних квитків в одній з мереж самообслуговування, яка у Вінниці нараховує понад 450 терміналів.

Один платіжний термінал коштує не менше 20,0 тис. грн, а загальна кількість транспортних засобів становить 320 одиниць

У Вінницькій мерії вважають, що встановлювати у трамваях, тролейбусах та автобусах термінали, які приймали б готівку та монети, економічно невигідно для комунального підприємства.

Так у Вінницькій міськраді відповіли на відповідну петицію, повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на Єдину систему місцевих петицій.

Автор звернення Анатолій Штурма писав, що це допомогло б людям, які не мають при собі банківської картки та не мають грошей на мобільному рахунку для оплати за проїзд. Особливо актуальне це питання для тих, хто нечасто буває в місті.

«Один платіжний термінал коштує не менше 20,0 тис. грн, а загальна кількість транспортних засобів комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія», в яких встановлені валідатори для оплати проїзду за допомогою Муніципальної картки вінничанина, становить 320 одиниць транспорту (100 трамваїв, 160 тролейбусів, 60 автобусів)», – йдеться у відповіді на петицію, підписаній директором департаменту економіки міськради Максимом Мартьяновим.

Водночас у відповіді вказано, що нині опрацьовуються питання продажу разових проїзних квитків в одній з мереж самообслуговування, яка у Вінниці нараховує понад 450 терміналів.

Нагадаємо, у Вінниці хочуть зробити кругову розв’язку і розвантажити вулиці від автомобілів.