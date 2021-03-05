У Києві 10-річна школярка стала жертвою розпусника, ним виявився замдиректора школи

Чоловік переслідував дитину, відтак заштовхнув її в ліфт

Збоченця оперативно розшукали та затримали

У Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали 32-річного киянина за розбещення 10-річної дівчинки. Зловмисником виявився працівник однієї зі столичних шкіл.

Про це розповіли у столичній прокуратурі.

За словами силовиків, 3 березня близько 14:40 молодик прослідкував за малолітньою дівчинкою, яка йшла додому по вул. Райдужній. Зайшовши до під’їзду будинку, чоловік силоміць заштовхнув малолітню дитину в та здійснив розпусні дії. Коли ліфт зупинився – втік сходами.

Збоченця оперативно розшукали та затримали. Ним виявився місцевий житель 1989 року народження, який працює в одній зі столичних шкіл заступником директора з господарської роботи.

Затриманому повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 156 КК України), наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше столичні правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у зґвалтуваннях дев'ятирічної дитини і 18-річного хлопця. Злочини сталися в Оболонському та Голосіївському районах Києва.

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