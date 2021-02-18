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    Пандемія коронавірусу

    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено понад 6 тисяч нових хворих на коронавірус

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    <div class="alt"><span>Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Вінницькій областях</span></div> <div class="copy"></div> - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено понад 6 тисяч нових хворих на коронавірус
    Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Вінницькій областях
    Фото з відкритих джерел

    Вчора з діагнозом ковід госпіталізували 2 222 людини

    В Україні за минулу добу виявили 6 237 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Вінницькій областях.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

    За його даними, за вчора госпіталізували 2 222 особи; померли 163 людини і 5 225 осіб одужали.

    За добу зробили 64 688 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056).

    Від початку пандемії коронавірус виявили в 1 287 141 людини. З них 1 134 120 пацієнтів одужали, а 24 852 – померли від ускладнень коронавірусу.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована
    В Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та
    Житомирській (438) областях.

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    Кількість захворювань в регіонах за добу:
    • м. Київ – 513 випадків;
    • Вінницька область – 514 випадків;
    • Волинська область – 163 випадки;
    • Дніпропетровська область – 205 випадків;
    • Донецька область – 171 випадок;
    • Житомирська область – 438 випадків;
    • Закарпатська область – 500 випадків;
    • Запорізька область – 88 випадків;
    • Івано-Франківська область – 799 випадків;
    • Київська область – 231 випадок;
    • Кіровоградська область – 31 випадок;
    • Луганська область – 34 випадки;
    • Львівська область – 300 випадків;
    • Миколаївська область – 119 випадків;
    • Одеська область – 201 випадок;
    • Полтавська область – 156 випадків;
    • Рівненська область –167 випадків;
    • Сумська область – 194 випадки;
    • Тернопільська область – 215 випадків;
    • Харківська область – 289 випадків;
    • Херсонська область – 44 випадки;
    • Хмельницька область – 202 випадки;
    • Черкаська область – 140 випадків;
    • Чернівецька область – 436 випадків;
    • Чернігівська область – 87 випадків.
    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Глава МОЗ каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.

    До цього на ранковому брифінгу 16 лютого Степанов запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна Максим Степанов хвороби вакцинація вірус коронавірус
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