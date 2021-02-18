Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено понад 6 тисяч нових хворих на коронавірус
Вчора з діагнозом ковід госпіталізували 2 222 людини
В Україні за минулу добу виявили 6 237 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Вінницькій областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За його даними, за вчора госпіталізували 2 222 особи; померли 163 людини і 5 225 осіб одужали.
За добу зробили 64 688 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056).
Від початку пандемії коронавірус виявили в 1 287 141 людини. З них 1 134 120 пацієнтів одужали, а 24 852 – померли від ускладнень коронавірусу.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована
В Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та
Житомирській (438) областях.
- м. Київ – 513 випадків;
- Вінницька область – 514 випадків;
- Волинська область – 163 випадки;
- Дніпропетровська область – 205 випадків;
- Донецька область – 171 випадок;
- Житомирська область – 438 випадків;
- Закарпатська область – 500 випадків;
- Запорізька область – 88 випадків;
- Івано-Франківська область – 799 випадків;
- Київська область – 231 випадок;
- Кіровоградська область – 31 випадок;
- Луганська область – 34 випадки;
- Львівська область – 300 випадків;
- Миколаївська область – 119 випадків;
- Одеська область – 201 випадок;
- Полтавська область – 156 випадків;
- Рівненська область –167 випадків;
- Сумська область – 194 випадки;
- Тернопільська область – 215 випадків;
- Харківська область – 289 випадків;
- Херсонська область – 44 випадки;
- Хмельницька область – 202 випадки;
- Черкаська область – 140 випадків;
- Чернівецька область – 436 випадків;
- Чернігівська область – 87 випадків.
Глава МОЗ каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.
До цього на ранковому брифінгу 16 лютого Степанов запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.