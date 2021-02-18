Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено понад 6 тисяч нових хворих на коронавірус

В Україні за минулу добу виявили 6 237 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його даними, за вчора госпіталізували 2 222 особи; померли 163 людини і 5 225 осіб одужали.

За добу зробили 64 688 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056).

Від початку пандемії коронавірус виявили в 1 287 141 людини. З них 1 134 120 пацієнтів одужали, а 24 852 – померли від ускладнень коронавірусу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована

В Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та

Житомирській (438) областях.