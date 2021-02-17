Коронавірус на Одещині: семеро дітей та стільки ж медиків

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 зафіксували в Одесі

За даними Одеського лабораторного центру, у 127 людей підтвердили коронавірус на території Одеської області за минулу добу.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обладміністрації.

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 зафіксували в Одесі – таких 59. З-поміж нових хворих на Одещині – семеро дітей та стільки ж медиків. Також за минулу добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли шестеро людей.

Всього від початку пандемії в області захворіли 83498 осіб. Серед них – 4007 дітей та 2800 медпрацівників. Життя 1381 мешканця Одещини забрав коронавірус від початку інфікування. Побороти недуг вдалось 76663 людям.

Нагадаємо, станом на ранок 17 лютого на Вінниччині зафіксовано 30 680 випадків інфікування коронавірусом. Усього в Україні зафіксовано 1 280 904 випадки інфікування коронавірусом (4 286 – за останню добу). За даними міністра охорони здоров’я Максима Степанова, здійснено тестувань за добу – 64 842 (зокрема методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген до Sars-CoV-2 – 22 413).