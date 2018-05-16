Фестиваль «VinBookFest – 2018» відбудеться у Вінниці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Друковані видання українських видавництв та книгарень представлять свою продукцію

18 травня о 12.00 біля пам’ятника М. Коцюбинського (на проспекті М. Коцюбинського) відбудеться фестиваль «VinBookFest». Тут будуть креативні майстер-класи, захопливий квест, поетичний батл та багато іншого. Запрошуються всі бажаючі.

Фестиваль є складовою частиною проекту «Читай, улюблене місто!», який став одним з переможців конкурсу проектів «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» у 2018 році.

В програмі фестивалю виставка-ярмарок друкованих видань українських видавництв та книгарень. Також – літературні зустрічі та автограф-сесії з відомими українськими письменниками: Галиною Вдовиченко та Мирославом Дочинцем.

Також відбудеться «Інклюзивний пікнік» у садку музею-садиби М. Коцюбинського з Оксаною Радушинською. На відвідувачів фестивалю чекатимуть креативні майстер-класи від майстрів Подільського народного університету культури, шоу мильних бульбашок, шалена лабораторія та захопливий квест для дітей.

Крім того – «Поетичний батл» від «Вінницького дому поетів, виступи вінницьких гуртів «Kol Filipont & Pasha» та «FOL’GA». Родзинкою фестивалю стане «Поетичний салон – ТRAmАRТ» – екскурсія містом у трамвайчику, де відбудеться зустріч з вінницькими поетами, чиї вірші лунають у міських трамваях.