Легендарна ДУСя оновлює свій автопарк 16-ма престижними іномарками

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Автомобіль Toyota Land Cruiser 200

Аукціон із закупівлі елітних Toyota відбудеться 24 липня

Державна організація «Автобаза Державного управління справами» оголосила тендер на закупівлю 16 легкових автомобілів очікуваною вартістю 14 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

У технічних вимогах до тендерної документації прописано, що автобаза ДУСі запланувала придбання 15 одиниць Toyota Camry NG (або еквівалент) і одну Toyota Land Cruiser 200 (або еквівалент).

Автомобілі будуть «нафаршировані» автоматичним кондиціонером, датчиком дощу та світла, круїз-контролем, камерою заднього виду, мультимедійною системою з кольоровим дисплеєм, дзеркалом в салоні з автоматичним затемненням, шістьома подушками безпеки.

Аукціон із закупівлі елітних іномарок відбудеться 24 липня.

Як повідомлялося, Національна поліція підозрює співробітників Державного управління справами в розтраті майже 5 млн грн при проведенні реконструкції Маріїнського палацу.

Журналісти-розслідувачі викрили, що уже екс-керівник Державного управління справами Сергій Борзов, який очолював це управління з літа 2015 року, з родиною отримали від ДУС квартиру в 190 кв. м задарма.

Державному управлінню справами належить більше ніж 10 санаторно-курортних закладів, 5 національних парків і заповідників, близько 20 підприємств, які забезпечують потреби перших осіб України та інших державних органів, усіх міжнародних дипломатичних представництв на території держави (наразі понад 130).

Нагадаємо, на початку 2015 року президент Петро Порошенко обіцяв скорочення видатків на адміністрацію президента та ДУС. Того ж року на діяльність управління та апарату президента апарату президента з бюджету було виділено 1 млрд грн. Наступного року замість скорочення бюджет ДУС зріс ще на 200 млн грн, а в 2017 році – на 1 млрд грн. У 2017 році видатки на обслуговування президента зросли ще на понад 300 млн грн.