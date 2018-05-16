У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Українська революція 1917–1921 рр. на теренах Поділля»

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На виставці представлені оригінальні документи, часописи періоду визвольних змагань 1917–1921 рр.

Військовий квиток 1917–1921 років одного із мешканців Вінницьких Хуторів, ощадна книжка часів визвольних змагань, однострої, амуніція та зброя Дієвої Армії УНР, експонати приватних колекціонерів та багато інших цікавих експонатів можна побачити на виставці «Українська революція 1917–1921 рр. на теренах Поділля». Експозиція розпочала працювати сьогодні, 15 травня, у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставки. Родзинкою виставки є стіл, за яким працював Головний Отаман Симон Петлюра під час перебування уряду Директорії у Вінниці.

На виставці представлені оригінальні документи, часописи періоду визвольних змагань 1917–1921 рр. з фондів Вінницького обласного краєзнавчого музею та Державного архіву Вінницької області, світлини з колекції Музею історії міста Києва, реконструкції одностроїв, амуніції та зброї Дієвої Армії УНР з фондів Центру історії Вінниці, елементи одягу Легіону Українських Січових Стрільців з колекції родини Царенків.

«Виставка є однією із перлин до святкування 100-річчя Вінницького обласного музею. Тут розкрито в повній мірі ту добу. Центр історії Вінниці для виставки надав фондову колекцію одностроїв, оскільки ми займаємося реконструкціє тих подій. Безумовно, ми надали військову техніку – реконструкцію гірської гармати зразка 1909 року. Тут є наша репліка бойового прапора третьої залізної дивізії, отримана минулого року з дозволу Міністра оборони за проханням Вінницького міського голови Сергія Моргунова, і наш панцерник, який тішитиме око відвідувачів на вулиці», – розповів директор Центру історії Вінниці Олександр Федоришен.

По периметру виставкової кімнати розташовано 30 стендів з історії музею Києва. Також тут можна побачити військовий квиток того часу одного із мешканців Вінницьких Хуторів, ощадну книжку та ще багато цікавих експонатів. На виставці представлені також експонати приватних колекціонерів.

«Нам дуже приємно, що у нас сьогодні відкрилася така виставка, яка присвячена 100- річчю української революції. Поділля фактично було в епіцентрі тих подій. Багато подолян віддали своє життя за українську революцію зо соборну, єдину, незалежну державу. Вперше на виставці будуть продемонстровані оригінали документи директорій, дипломатичні паспорти родини Голубів, унікальна ощадна книжка на ім’я Чоботаря 1918 року. В центрі виставки знаменитий, овіяний легендами стіл Симона Петлюри. Зо однією із версій саме за цим столом сидів Петлюра, коли Уряд директорії перебував у Вінниці», - каже завідуюча відділом новітньої історії Лариса Семенко.

Відвідав виставку «Українська революція 1917–1921 рр. на теренах Поділля» і міський голова Сергій Моргунов. «Це період в історії, який дійсно цікавий суспільству. З кожним роком все більше і більше відкривається «білих плям» в історії України. Радянська історія залежала від ідеології і про те, як відбувалася боротьба за ствердження своєї незалежності, мало хто про це знає. Фактично більшовицька ідеологія з часом перемогла, і всі представники національно визвольного руху країни початку 20 ст. фактично були знівельовані і представлені суспільству як бандити і злодії. В реальності все ж не так відбувалося. Історію треба знати, бо та нація, яка не знає своєї історії – не має майбутнього. Такі заходи потрібно робити, адже тут не має ідеологічної складової. Кожен може прийти, подивитися, зробити висновки. Тут можна побачити, які однострої були в українськійї армії того часу. Мене особисто під час виставки зацікавила довідка військово полоненого з Вінницьких хуторів», - поділився своїми враженнями Сергій Моргунов.

Виставка триватиме до 2 вересня.

Українська революція 1917–1921 рр. – це період відродження української державності, формування української нації, ренесанс української культури та духовності. З 1917 р., після повалення самодержавства в Росії, на українських землях потужно розгорнувся національно-визвольний рух за незалежність. Центральна Рада, Гетьманат, Директорія у запеклій і жорстокій боротьбі із загарбниками намагалися довести право України на самовизначення, на власну суверенну Українську державу. Одним із центрів визвольних змагань стало Поділля. Тут впродовж 1917–1921 рр. неодноразово змінювалася влада, перебували урядові структури УНР, діяли регулярні війська та повстанці, гриміли криваві бої. Історією судилося, щоб Вінниця на досить складному, відповідальному етапі революції тричі ставала місцем перебування урядових структур Української Народної Республіки (УНР). Вперше, у кінці листопада – грудні 1918 р. в ході антигетьманського повстання, очолюваного Директорією. Вдруге – у лютому – березні 1919 р.. після відступу з Києва, і в останнє – у травні – червні 1920 р., після того, як польська армія здійснила похід на Україну (на основі Варшавського договору).

Джерело: Моя Вінниця