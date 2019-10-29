Іноземець намагався відкупитися від вінницьких поліцейських, а тепер може сісти за грати



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Чотири роки ув’язнення загрожує іноземцю за спробу дати неправомірну вигоду патрульним поліцейським

У ніч з 25 на 26 жовтня екіпаж патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинив водія BMW. Аби уникнути покарання, чоловік намагався надати інспекторам 100 доларів США неправомірної вигоди.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

На вулиці Брацлавській водій іномарки проїхав на червоний сигнал світлофора. Правопорушення помітили патрульні поліцейські та подали йому сигнал про зупинку.

За кермом легковика перебував 54-річний іноземець. Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували пройти освідування на алкотестері. 1,25 проміле – саме стільки алкоголю в організмі кермувальника показав «Драгер».

Аби уникнути відповідальності, чоловік намагався поліцейським надати грошову вигоду в розмірі 100 доларів США. Для документування правопорушення патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Крім адміністративної, іноземцю доведеться нести кримінальну відповідальність відповідно до ч.1 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), за що пе5редбаченодо чотирьох років позбавлення волі. Слідством розпочато кримінальне провадження.