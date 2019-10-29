Депутатка від «Слуги народу» показала результати перевірки на поліграфі документ



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Ольга Василевська-Смаглюк (праворуч) одна із перших пройшла перевірку на поліграфі

Василевська-Смаглюк запевняє, що «поліграфолог готова підтвердити свої висновки слідчому на допиті»

Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк оприлюднила результати свого проходження перевірки на поліграфі через корупційний скандал у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

«Як і обіцяла, публікую офіційні результати перевірки на поліграфі», - написала депутатка у Facebook і навела п'ять основних висновків поліграфолога:

Василевська-Смаглюк О.М. не володіє прихованою інформацією щодо обставин отримання незаконної винагороди за неголосування законопроєкту. Аналіз зафіксованих у процесі дослідження реакцій, поліграф загалом, свідчить, що Василевській-Смаглюк О.М. не відомі обставини отримання незаконної винагороди та особи, які могли її отримати. Досліджувана Василевська-Смаглюк О.М. жодного разу не отримувала грошових коштів, незаконної винагороди за будь-які дії, пов’язані з діяльністю Верховної Ради. Також слід звернути увагу на те, що в процесі проведення дослідження не було зафіксовано значущих позитивних реакцій, які б свідчили, що Василевська-Смаглюк О.М. намагається обманути поліграф, спеціаліста, ввести в оману зацікавлених осіб. У процесі всього дослідження паралельно здійснювалась візуальна діагностика, під час якої вербальні та невербальні прояви нещирої поведінки с боку досліджуваної особи помічені не були.

Василевська-Смаглюк додала, що «поліграфолог готова підтвердити свої висновки слідчому на допиті».

Як відомо, Василевська-Смаглюк одна із перших пройшла перевірку на поліграфі. За даними поліграфолога, депутатка не брала хабар, але пропозиції, факт яких вона приховує, надходили.

Як повідомлялось, САП відкрила справу за фактом можливого хабарництва 11 депутатів Ради від «Слуги народу».

Згодом керівник САП Назар Холодницький заявив, що троє депутатів Верховної Ради від фракції «Слуга народу» готові дати свідчення Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у справі про можливе хабарництво в парламенті.