У Чорнобильську зону незаконно проникла група росіян (фото)



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Сталкерів виявлено поблизу відселеного м. Прип’ять Фото: Нацполіція

Поліція затримала велику групу сталкерів у зоні ЧАЕС

Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліцією спільно з прикордонниками поблизу відселеного м. Прип’ять було виявлено сім стакерів. Серед них 19-річний житель Житомирської області, 22-річний житель Київської області, 27-річний житель Києва, жителі Запоріжжя 25-ти та 26-х років та двоє росіян 24-х та 33-х років, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Також поліція зони ЧАЕС направила подання відносно громадян Російської Федерації до Державної міграційної служби щодо скорочення терміну перебування іноземців в Україні.