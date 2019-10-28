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    Новини

    У Чорнобильську зону незаконно проникла група росіян (фото)

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    Сталкерів виявлено поблизу відселеного м. Прип&rsquo;ять - У Чорнобильську зону незаконно проникла група росіян (фото)
    Сталкерів виявлено поблизу відселеного м. Прип’ять
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала велику групу сталкерів у зоні ЧАЕС

    Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліцією спільно з прикордонниками поблизу відселеного м. Прип’ять було виявлено сім стакерів. Серед них 19-річний житель Житомирської області, 22-річний житель Київської області, 27-річний житель Києва, жителі Запоріжжя 25-ти та 26-х років та двоє росіян 24-х та 33-х років, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

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    У Чорнобильську зону незаконно проникла група росіян (фото)
    У Чорнобильську зону незаконно проникла група росіян (фото)
    У Чорнобильську зону незаконно проникла група росіян (фото)

    Також поліція зони ЧАЕС направила подання відносно громадян Російської Федерації до Державної міграційної служби щодо скорочення терміну перебування іноземців в Україні.

    Національна поліція України прикордонники ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина
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