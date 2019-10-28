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    За тиждень на дорогах Києва сталося 850 ДТП

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    <span>27 жовтня на перехресті вулиць Маяковського і Ватутіна сталася ДТП за участі двох автомобілів</span> - За тиждень на дорогах Києва сталося 850 ДТП
    27 жовтня на перехресті вулиць Маяковського і Ватутіна сталася ДТП за участі двох автомобілів

    У ДТП постраждали понад 50 людей

    За минулий тиждень, з 21-го по 27 жовтня Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 850 ДТП. Із них 51 аварія – з постраждалими.

    Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху. 

    В результаті ДТП загинула одна людина – пішохід.

    Травми отримали 63 людини, із них двоє велосипедистів та семеро мотоциклістів.

    Сталося 19 наїздів на пішоходів, із них 8 – на пішохідних переходах.

    Як повідомлялося, за останню добу у Київській області сталося 43 ДТП, деякі зі смертельними наслідками.

    У неділю ввечері у Києві на Троєщині сталася моторошна ДТП за участю двох автомобілів.

    27 жовтня увечері на Русанівській набережній сталася ДТП за участю маршрутки та автомобіля Daewoo Matiz.

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