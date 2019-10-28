За тиждень на дорогах Києва сталося 850 ДТП
27 жовтня на перехресті вулиць Маяковського і Ватутіна сталася ДТП за участі двох автомобілів
У ДТП постраждали понад 50 людей
За минулий тиждень, з 21-го по 27 жовтня Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 850 ДТП. Із них 51 аварія – з постраждалими.
Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
В результаті ДТП загинула одна людина – пішохід.
Травми отримали 63 людини, із них двоє велосипедистів та семеро мотоциклістів.
Сталося 19 наїздів на пішоходів, із них 8 – на пішохідних переходах.
Як повідомлялося, за останню добу у Київській області сталося 43 ДТП, деякі зі смертельними наслідками.
У неділю ввечері у Києві на Троєщині сталася моторошна ДТП за участю двох автомобілів.
27 жовтня увечері на Русанівській набережній сталася ДТП за участю маршрутки та автомобіля Daewoo Matiz.