За тиждень на дорогах Києва сталося 850 ДТП



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27 жовтня на перехресті вулиць Маяковського і Ватутіна сталася ДТП за участі двох автомобілів

У ДТП постраждали понад 50 людей

За минулий тиждень, з 21-го по 27 жовтня Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 850 ДТП. Із них 51 аварія – з постраждалими.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

В результаті ДТП загинула одна людина – пішохід.

Травми отримали 63 людини, із них двоє велосипедистів та семеро мотоциклістів.

Сталося 19 наїздів на пішоходів, із них 8 – на пішохідних переходах.

Як повідомлялося, за останню добу у Київській області сталося 43 ДТП, деякі зі смертельними наслідками.

У неділю ввечері у Києві на Троєщині сталася моторошна ДТП за участю двох автомобілів.

27 жовтня увечері на Русанівській набережній сталася ДТП за участю маршрутки та автомобіля Daewoo Matiz.