  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Інспекторів ДФС Вінницької області затримали на хабарі в $15 тисяч

    • Розсилка
    Інспекторів ДФС Вінницької області затримали на хабарі в $15 тисяч

    Вирішується питання вручення особам про підозру та обрання щодо них запобіжного заходу

    21 жовтня слідчі стольчного відділення Державного бюро розслідувань викрили двох інспекторів Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, які отримали хабар в 15 тисяч доларів США  від підприємства. За це чиновники мусили «закрити очі» на порушення. 

    Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань. 

    За попередньою інформацією податківці отримали гроші від представника підприємства за зазначення в акті податкової перевірки лише несуттєвих порушень. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, відбулося затримання податківців у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області, оперативний супровід – Вінницьке управління ДВБ Нацполіції України.

    Злочин кваліфікують, як одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

    Читайте також
    ДФС прокуратура корупція в Україні хабар Вінниччина корупція злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ