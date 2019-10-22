Інспекторів ДФС Вінницької області затримали на хабарі в $15 тисяч



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Вирішується питання вручення особам про підозру та обрання щодо них запобіжного заходу

21 жовтня слідчі стольчного відділення Державного бюро розслідувань викрили двох інспекторів Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, які отримали хабар в 15 тисяч доларів США від підприємства. За це чиновники мусили «закрити очі» на порушення.

Про це повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією податківці отримали гроші від представника підприємства за зазначення в акті податкової перевірки лише несуттєвих порушень. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, відбулося затримання податківців у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області, оперативний супровід – Вінницьке управління ДВБ Нацполіції України.

Злочин кваліфікують, як одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).