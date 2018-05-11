Місцева влада відзвітувала про виконання бюджету у першому кварталі 2018 року

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У міській раді розповіли, як виконали бюджет міста за перші три місяці поточного року

Підсумки виконання бюджету за І квартал поточного року вказують на стабільну ситуацію, зростання як доходів, так і видатків по відношенню до показників 2017 року. Про це розповіла сьогодні під час чергового засідання виконкому директор департаменту фінансів Наталія Луценко.

За І квартал до бюджету надійшло 1053,2 млн грн, що на 6,3 % перевищує показник минулого року, в тому числі по спеціальному фонду доходи зросли на 72,3 %. Порівняно з 2017 роком власні доходи загального фонду зросли на 23,6%.Основними бюджетоутворюючими податками загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, акцизний податок, які закумулювали майже 95 % всіх власних доходів загального фонду.

По всіх власних доходах загального фонду забезпечено виконання плану І кварталу та досягнуто значного зростання порівняно з минулим роком. Від єдиного податку до бюджету надійшло 99,6 млн грн, що на 26,3 % більше, ніж у минулому році. Це відбулося за рахунок збільшення кількості платників, так кількість фізичних осіб зросла на 520 (15883 в 2017 році та 16403 в 2018 році), юридичних осіб – на 74 (1934 у 2017 році та 2008 у 2018 році). Також за рахунок зростання обсягу доходів платників ІІІ групи.

В результаті надання адміністративних послуг Прозорими офісами до бюджету надійшло 10,2 млн грн, що майже на 60 % більше, ніж у минулому році. Це є результатом збільшення кількості наданих послуг щодо оформлення та обміну паспорта громадянина України, в тому числі для виїзду за кордон (з 01.10.2016 р.), а також наданням послуг щодо реєстрації автомобілів.

Щодо рівня виконання плану надходжень до бюджету розвитку, то в цілому, річний план за І квартал виконано на 78 %. Для забезпечення фінансування капітальних видатків із загального фонду до бюджету розвитку було направлено 103,0 млн грн, що вдвічі більше, ніж у минулому році.

Видатки бюджету за звітний період проведено в сумі 965,0 млн грн, в тому числі по загальному фонду 822,1 млн грн, що на 4 % більше, порівняно з минулим роком. Це забезпечило стабільне функціонування галузей бюджетної сфери, житлово-комунального господарства та міського транспорту. Щодо видатків спеціального фонду, то їх обсяг склав 143 млн грн, і зріс порівняно з минулим роком на 86 % відсотки.

Характерною рисою видаткової частини бюджету є її соціальна спрямованість, що підтверджується досить високим відсотком видатків, які направляються на соціальний захист населення, соціальне забезпечення, утримання закладів соціально-культурної сфери. Основними споживачами бюджетних коштів залишаються такі галузі, як соціальний захист, освіта, охорона здоров’я.

Основними завданнями по виконанню міського бюджету у 2018 році залишаються: забезпечення ефективного, економного та раціонального використання бюджетних коштів, продовження впровадження енергоефективних заходів тощо.

«Важливо постійно працювати над збільшенням дохідної частини бюджету та над ефективним використанням коштів для того, щоб ми могли виконувати завдання у розрізі 2018 бюджетного року Стратегії:2020. Тут важлива співпраця з органами фіскальної служби, до речі, дякую за роботу по збільшенню надходжень податку з доходів фізичних осіб та адміністрування інших податків. Цю роботу потрібно продовжувати надалі», – каже міський голова Сергій Моргунов.