Міносвіти підготувало стандарт володіння українською мовою

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Пропонується визначити 6 рівнів володіння українською мовою

Міністерство освіти і науки України розробило державний стандарт володіння українською мовою для іноземців.

Проект стандарту опубліковано на сайті міністерства для громадського обговорення у четвер, 10 травня.

Як стверджують в МОН, завдяки цьому стандарту іноземні громадяни або особи без громадянства, незалежно від того, де вони вивчали українську мову, за якими програмами і планами, зможуть підтвердити свій рівень володіння українською як іноземною під час сертифікаційного іспиту в Україні і в українських установах за кордоном та отримати відповідний сертифікат.

Після затвердження він стане основою для організації і проведення сертифікаційного іспиту та підставою для введення документа єдиного зразка сертифіката, який буде свідчити про рівень володіння українською мовою.

У повідомленні МОН йдеться, що такий стандарт свідчить про проєвропейське спрямування української освітньої і мовної політики, прагнення України до вступу в Асоціацію укладачів мовних тестів (Association of Language Testers in Europe / ALTE) і можливості визнання українських мовних сертифікатів в ЄС і у всьому світі.

Пропонується визначити 6 рівнів володіння українською мовою: початковий (А1), базовий (А2), проміжний (В1), середній (В2), високий (С1) і вільний (С2).

До кожного рівня додається чіткий перелік комунікативних умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, читання, письмо, говоріння), які докладно описані згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями щодо мовної освіти.