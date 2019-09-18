На Вінниччині прокуратура змусила горе-орендаря повернути державі ділянку вартістю понад 150 млн грн



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Суд також зобов’язав відповідача повернути Вінницькій ОДА земельну ділянку промисловості площею понад 28 га, вартість якої складає 151,7 млн грн

На Вінниччині прокуратура зобов’язала недобросовісного орендаря повернути державі земельну ділянку вартістю понад 150 млн грн. Про це повідомила пресслужба прокуратури Вінницької області.

Жмеринською місцевою прокуратурою Вінницької області до господарського суду Вінницької області скеровано позовну заяву про розірвання з одним із товариств з обмеженою відповідальністю Жмеринського району договору оренди земельної ділянки промисловості площею понад 28 га та повернення її у розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації.

Підставою для звернення до суду стало систематичне невиконання орендарем своїх договірних зобов’язань. Так, всупереч вимогам Закону України «Про оренду землі» товариство з обмеженою відповідальністю з 2017 року ухилялось від сплати орендної плати до бюджету в повному обсязі.

Дослідивши надані сторонами докази та пояснення по суті позову, господарський суд Вінницької області визнав вимоги прокуратури обґрунтованими та задовольнив позов у повному обсязі, зобов’язавши відповідача повернути Вінницькій ОДА земельну ділянку промисловості площею понад 28 га, вартість якої складає 151,7 млн грн.