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    У Вінниці на Замості буде обмежено рух транспорту

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    У Вінниці на Замості буде обмежено рух транспорту

    Обмеження діятимуть у зв’язку з будівництвом тепломережі на проїжджій частині вказаної ділянки

    З понеділка, 23 вересня, на Замості буде обмежено рух транспорту у нічний час. Про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради.

    «Тимчасово, з 22:00 23 вересня до 6:00 27 вересня щоночі буде обмежено рух  транспорту по вулиці Замостянській від будинку №36 до вулиці Брацлавської», - сказано у повідомленні.

    Обмеження діятимуть у зв’язку з будівництвом тепломережі на проїжджій частині вказаної ділянки.

    «Роботи виконуватимуть вночі, залишаючи вільною для проїзду мінімум одну смугу руху», - йдеться в повідомленні міськради.

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