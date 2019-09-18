У Вінниці на Замості буде обмежено рух транспорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обмеження діятимуть у зв’язку з будівництвом тепломережі на проїжджій частині вказаної ділянки

З понеділка, 23 вересня, на Замості буде обмежено рух транспорту у нічний час. Про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради.

«Тимчасово, з 22:00 23 вересня до 6:00 27 вересня щоночі буде обмежено рух транспорту по вулиці Замостянській від будинку №36 до вулиці Брацлавської», - сказано у повідомленні.

Обмеження діятимуть у зв’язку з будівництвом тепломережі на проїжджій частині вказаної ділянки.

«Роботи виконуватимуть вночі, залишаючи вільною для проїзду мінімум одну смугу руху», - йдеться в повідомленні міськради.