Музей української марки поповниться новими експонатами

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Колекціонер подарував свою унікальну колекцію українських марок

Днями міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із співзасновником Музею української марки імені Якова Балабана у Вінниці Олександром Балабаном та з керівником з комунікації музею у США Христиною Полянські.

Зустріч відбулася в Нью-Йорку, в приміщенні Постійного представництва України в ООН. Олександр Балабан передав частину своєї унікальної колекції марок Павлу Клімкіну, аби міністр передав їх до Музею української марки у Вінниці. Про це повідомили на офіційній сторінці у мережі Facebook Культурної дипломатії України від МЗС.

Колекціонер Олександр Балабан, який народився у Нью-Йорку, подарував Україні свою унікальну колекцію українських марок. Музей було відкрито з ініціативи Олени та Олександра Білецьких, Олександра Балабана та Вінницького міського голови Сергія Моргунова. Ця колекція буде використана як основа для створення найбільшої колекції українських марок у світі, щоб Україна та світ могли краще зрозуміти українську історію – йдеться у дописі.

За попередньою інформацією очільник МЗС України Павло Клімкін планує відвідати Вінницю у червні.