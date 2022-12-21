МВС нагородило трьох школярок-волонтерок із Вінниччини (фото)

Денис Монастирський спільно зі співачкою Тіною Кароль та зірками шоубізу привітав маленьких героїв зі всієї України та вручив їм подарунки

Дівчатка зібрали понад 200 тис. грн на допомогу ЗСУ

У МВС нагородили трьох подруг-волонтерок із Вінниччини за проявлений героїзм під час війни. Школярки зібрали для ЗСУ понад 200 тис. грн. Про це повідомили у Нацполіції області.

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський спільно зі співачкою Тіною Кароль та зірками шоубізу привітав маленьких героїв зі всієї України та вручив подарунки до Дня Святого Миколая. Кожен із нагороджених зробив свій внесок у майбутню перемогу України.

Серед запрошених діток були жительки Жмеринської територіальної громади. Три подруги, шестикласниці Маргарита і Анна та семикласниця Аріна, попри юний вік долучились до волонтерського руху.

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Вони разом із матусями випікають печиво і солодощі, а отримані кошти від продажу смаколиків передають на підтримку Збройних сил України. Солодощі ручної роботи купували і в кабінетах посадовців, і у підземному переході та навіть в електричках.

Героїчні школярки зібрали понад 200 тис. грн та надали потужну підтримку для військових в госпіталях Вінниці, Львова, Запоріжжя, закупили необхідні речі для наших хлопців на передову, а також купили справжній бандеромобіль Volkswagen Touran.

«Ваші історії надихають не лише мене, а й увесь наш великий колектив – поліцейських, рятувальників, нацгвардійців. Цей непростий час показує, що герої серед нас. Це дуже непростий період і я особисто заряджаюсь такими зустрічами», – зазначив Денис Монастирський.

Спільно з очільником МВС дітей нагороджувала українська співачка Тіна Кароль, яка подякувала їм за героїчні вчинки.

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«З вас вже дорослі беруть приклад. Це означає, що серед вас точно є майбутні міністри, співачки, лікарі, а можливо і президент. Кожен із вас вже сьогодні став особистістю, тому є надзвичайною і невіддільною частинкою нашої держави», – сказала вона.

Мрія подруг – це найшвидша перемога, а після – з подарунками поїхати до військових, яким допомагали, а потім, святкуючи, збирати кошти на відбудову України. А ще, дівчатка хочуть, як Володимир Зеленський – на море в Крим! У наш Крим!

Раніше повідомлялося, що вінницький шаховий вундеркінд Артем Кучер вирішив зібрати гроші для потреб Збройних сил України завдяки улюбленій грі. П’ятирічний хлопчик влаштував відкритий турнір на площі Костянтина Могилко. Пропонував кожному зіграти партію за благодійний внесок на користь армії.