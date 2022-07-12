Зібрала велику суму для ЗСУ: дівчинка довела Притулу до сліз (фото, відео)

У Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія Єжова, граючи на вулиці в шашки, зібрала для Збройних сил України 21 тисячу гривень. Про це повідомила мати дівчинки Любов Квітка-Єжова у Facebook.

Умови були прості: гравець жертвує будь-яку суму; якщо йому вдається перемогти Валерію чи зіграти внічию – ще одна партія безкоштовно. Однак маленька чемпіонка не залишила шансу жодному супернику, вигравши всі партії.

«Деякі гравці приходили повторно, а один хлопчик років восьми зіграв 4 партії. Дуже хотів виграти, але проти чемпіонки він не мав шансів. Лєра навіть давала йому одну шашку фори», – розповів віце-президент Федерації шашок Києва Віктор Коваленко.

Зібрані кошти Валерія передала до благодійного фонду Сергія Притули.

Раніше повідомлялося, що вінницький шаховий вундеркінд Артем Кучер вирішив зібрати гроші для потреб Збройних сил України завдяки улюбленій грі. П’ятирічний хлопчик влаштував відкритий турнір на площі Костянтина Могилко. Пропонував кожному зіграти партію за благодійний внесок на користь армії.