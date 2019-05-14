На День Європи у Вінниці представлять меморіальний проект «Хайтарма. Повернення»



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Під час відзначення Дня Європи на Майдані Небесної Сотні в рамках проекту «Україна, освячена горном» розгорнеться пізнавальна локація.

Локація буде уособленням єдності кримських татар та українців, оскілки поєднає згадки про історичні події та традиції обох народів. Тут можна буде побачити одразу декілька виставок, серед яких, зокрема, ряд експозицій, присвячених Дню боротьби за права кримськотатарського народу. Також на цій площі розміститься містечко українського гончарного мистецтва.

Вінницький обласний центр народної творчості представить відвідувачам локації виставку «Гончарство літ минулих і сучасне». Тут можна буде подивитися на вироби гончарів різних часів. Справжнє містечко гончарів облаштує Вінницький обласний художній музей, також тут можна буде побачити міні-проект «Осередки гончарства Вінниччини». Обласний краєзнавчий музей презентує експонати із своїх виставкових залів.

Символічно, що саме на цій локації, яка представлятиме українські народні традиції та культуру, містяни та гості зможуть долучитись до меморіального проекту «Хайтарма. Повернення». Цей проект буде присвячений Дню боротьби за права кримських татар, адже Крим – це Україна. Тисячі вінничан зможуть проникнутись трагедією цілого народу, дізнатись історичну правду про сталінські репресії проти кримських татар, згадати про сучасних бранців Кремля.

День боротьби за права кримськотатарського народу — щорічно відзначається 18 травня, у річницю депортації кримських татар радянським тоталітарним режимом 18-21 травня 1944 року. Він був започаткований 16 травня 2014 року Указом виконувача обов'язків Президента України Олександра Турчинова, напередодні 70-ї річниці виселення кримських татар з півострова.

«Крим – це Україна! Тому саме на цьому майданчику, де буде представлена звичаєва культура і традиції українського народу, - буде представлений і Крим. Ми вперше робимо такий проект, він буде у форматі фотографічних, історичних виставок та анотацій, книжкових ілюстрацій від Централізованої бібліотечної системи, а також за участю представників історичної спільноти міста», - розповів директор департаменту культури міської ради Максим Філанчук.

Відтак, на Майдані Небесної Сотні проходитиме виставка «Українські бранці Кремля. Портрети політв’язнів окупованого Криму». Виставка складатиметься з 18 стендів, на яких будуть розміщені портрети 71 політв’язня окупованого Росією Криму. Мета виставки – розповісти про незаконно затриманих та засуджених російською владою українців та кримських татар і нагадати про долю політичних бранців, які Кремль утримує за ґратами за їх проукраїнську позицію.

Ще одна експозиція – «Символи депортації». На шести стендах буде презентовано основні відомості з історії депортації кримських татар у травні 1944 р. Також там можна буде побачити речі та об’єкти, які стали символами депортації – Коран, грудку землі, вагон.

Також презентуватиметься виставка книг на тему депортації кримськотатарського народу, підготовлена Вінницькою центральною міською бібліотекою імені І.Бевза.