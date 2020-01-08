  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Європейській площі встановили різдвяного дідуха

    • Розсилка
    На Європейській площі встановили різдвяного дідуха

    7 січня на Європейській площі встановили двометровий дідух. Різдвяний символ у Вінниці облаштовують третій рік поспіль

    Відкривали Вінницький дідух фестивалем »Різдвяні зустрічі».

    Вихованці міського палацу мистецтв «Зоря» вітали зі сцени вінничан колядками щедрівками, новорічними та українськими піснями. 

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    На Європейській площі встановили різдвяного дідуха
    На Європейській площі встановили різдвяного дідуха
    На Європейській площі встановили різдвяного дідуха
    На Європейській площі встановили різдвяного дідуха
    На Європейській площі встановили різдвяного дідуха
    На Європейській площі встановили різдвяного дідуха
    На Європейській площі встановили різдвяного дідуха
    На Європейській площі встановили різдвяного дідуха
    На Європейській площі встановили різдвяного дідуха
    На Європейській площі встановили різдвяного дідуха
    На Європейській площі встановили різдвяного дідуха

    Цьогоріч верхівку святкового снопа прикрасили солом'яною зіркою із зображенням Ісуса Христа. Також на ньому присутні жовто-блакитні стрічки, вишиті рушники, в'язки із солодощами, горіхи та яблука. Над створенням працював дизайнер Олександр Котловий. Він є автором і попередніх дідухів. 

    Джерело: Vinbazar

    Вінниця Різдвяні свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ