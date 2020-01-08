На Європейській площі встановили різдвяного дідуха



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7 січня на Європейській площі встановили двометровий дідух. Різдвяний символ у Вінниці облаштовують третій рік поспіль

Відкривали Вінницький дідух фестивалем »Різдвяні зустрічі».

Вихованці міського палацу мистецтв «Зоря» вітали зі сцени вінничан колядками щедрівками, новорічними та українськими піснями.

Цьогоріч верхівку святкового снопа прикрасили солом'яною зіркою із зображенням Ісуса Христа. Також на ньому присутні жовто-блакитні стрічки, вишиті рушники, в'язки із солодощами, горіхи та яблука. Над створенням працював дизайнер Олександр Котловий. Він є автором і попередніх дідухів.

Джерело: Vinbazar