Патріарх Варфоломій привітав українців із Різдвом



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Патріарх Варфоломій привітав українців із Різдвом Фото: Oleksandr Gaman / Twitter

Варфоломій привітав українців із Різдвом Христовим під час святкової літургії в храмі Святого Миколая в Стамбулі

Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців із Різдвом і зізнався в любові до України.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

«Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців із Різдвом Христовим під час святкової літургії в храмі Святого Миколая в Стамбулі: «Я люблю Україну та бажаю українцям миру та добра», - заявив генеральний консул України в Туреччині Олександр Гаман.

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Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців з Різдвом Христовим під час святкової літургії у храмі Св. Миколая у Стамбулі: "Я люблю Україну і бажаю українцям миру та добра" pic.twitter.com/VOPvF5WEHE — Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) 7 січня 2020 р.

Нагадаємо, рік тому, 6 січня 2019 року Україна отримала Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.

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