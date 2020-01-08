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    Патріарх Варфоломій привітав українців із Різдвом

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    Патріарх Варфоломій привітав українців із Різдвом - Патріарх Варфоломій привітав українців із Різдвом
    Патріарх Варфоломій привітав українців із Різдвом
    Фото: Oleksandr Gaman / Twitter

    Варфоломій привітав українців із Різдвом Христовим під час святкової літургії в храмі Святого Миколая в Стамбулі

    Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців із Різдвом і зізнався в любові до України.

    Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

    «Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців із Різдвом Христовим під час святкової літургії в храмі Святого Миколая в Стамбулі: «Я люблю Україну та бажаю українцям миру та добра», - заявив генеральний консул України в Туреччині Олександр Гаман.

    Нагадаємо, рік тому, 6 січня 2019 року Україна отримала Томос про автокефалію об’єднаної Православної церкви України.

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