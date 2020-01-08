Азербайджанець вкрав машину у вінницького таксиста, яку потім знайшли біля кафе



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Поліцією відкрито кримінальне провадження

5 січня оперативники Вінницького районного відділення поліції спільно з працівниками управління карного розшуку обласного главку поліції розшукали викрадений автомобіль вінничанина та затримали правопорушника, причетного до його викрадення.

4 січня близько 13.30 години до поліції звернувся 63-річний вінничанин із заявою про викрадення автомобіля Chevrolet Lacetti. Транспортний засіб потерпілий залишив на вулиці в селі Слобода Дашковецька Вінницького району.

Вжитими оперативними та розшуковими заходами поліцейські виявили викрадений автомобіль на стоянці в с. Якушинці біля одного з місцевих кафе та затримали правопорушника. Ним виявився 44-річний громадянин Азербайджану, який тимчасово проживає у м. Вінниці.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

За таке правопорушення передбачено до 5 років позбавлення волі.

Проводиться розслідування.