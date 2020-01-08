  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Азербайджанець вкрав машину у вінницького таксиста, яку потім знайшли біля кафе

    • Розсилка
    Азербайджанець вкрав машину у вінницького таксиста, яку потім знайшли біля кафе

    Поліцією відкрито кримінальне провадження

    5 січня оперативники Вінницького районного відділення поліції спільно з працівниками управління карного розшуку обласного главку поліції розшукали викрадений автомобіль вінничанина та затримали правопорушника, причетного до його викрадення. 

    4 січня близько 13.30 години до поліції звернувся 63-річний вінничанин із заявою про викрадення автомобіля Chevrolet Lacetti. Транспортний засіб потерпілий залишив на вулиці в селі Слобода Дашковецька Вінницького району.

    Вжитими оперативними та розшуковими заходами поліцейські виявили викрадений автомобіль на стоянці в с. Якушинці біля одного з місцевих кафе та затримали правопорушника. Ним виявився 44-річний громадянин Азербайджану, який тимчасово проживає у м. Вінниці.

    Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

    Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

    За таке правопорушення передбачено до 5 років позбавлення волі.

    Проводиться розслідування.

    кримінал Вінниця викрадення автомобіль розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ