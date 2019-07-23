На кордоні з Придністров'ям створили нову роту нацгвардії, яка боронитиме Вінниччину



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У Ямпільському районі, поблизу кордону з невизнаним Придністров'ям та Республікою Молдовою служитимуть нацгвардійці.

Відтепер у селищі Пороги дислокується новостворена стрілецька рота. Вона відноситься до військової частини 3008 Національної гвардії України. Підрозділ має завдання, в разі нападу ворога, прикрити кордон до прибуття основних сил.

Про це повідомляють у військовій частині 3008 Національної гвардії України.

Нацгвардійці облаштувались в будівлі колишньої сільської школи, яка пустувала два роки. Нині тут розміщений новий гвардійський підрозділ військової частини 3008.

«У Ямпільському регіоні відкриваємо підрозділ Нацгвардії для того, щоб стримати противника до прибуття основних сил. Ключове завдання - відсіч збройної агресії противника на кордон», - зазначив командир військової частини 3008 Національної України Західного оперативно-територіального об’єднання полковник Джула Володимир.

Керівники області і району оглянули виставку зброї та екіпірування стрілецької роти, які будуть використовуватись під час несення служби, та приміщення, в яких облаштувався новостворений підрозділ. Після урочистого шикування, військовий капелан благословив гвардійців на гідну службу.

«Колись гаряча точка - Придністров'я - потенційно і досі несе загрозу. Ще з 90-х років там зосереджений контингент російської армії. Щоб уникнути несподіванок і подальшої ескалації тероризму на півдні України, цю територію вирішили посилити нацгвардійцями, - це значно посилить і ущільнити охорону цього напрямку кордону.

П’ять років тому ось тут була досить непроста ситуація: поруч невизнана Республіка Придністров’я, на кордоні потрібно було вживати комплекс заходів, в першу чергу, щоб гарантувати безпеку громадян. Мені дуже приємно, що реалізуються ті домовленості, які були досягнуті з командування Нацгвардії України, і на сьогоднішній день стрілецька рота в/ч 3008 Нацгвардії України знаходиться у м. Ямполі.

Це дуже важлива подія, тому що взаємодія силових структур та відомств на цій території має надзвичайно важливе значення. Ми проводили ряд комплексних навчань по взаємодії Могилів-Подільського прикордонного загону, силами і засобами Служби безпеки, Нацгвардії, зокрема підрозділів 3008 і 3028, яке однозначно засвідчило необхідність підсилення наших можливостей на цій території і знову ж таки для гарантування безпеки нашим громадянам», - зазначив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.