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    Вінниччина отримала двох нардепів-мажоритарників

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    Вінниччина отримала двох нардепів-мажоритарників

    У Центральній виборчій комісії продовжують підраховувати голоси після позачергових виборів до Парламенту

    Станом на 9:00 23 липня на двох одномандатних виборчих округах встигли опрацювати 100% електронних протоколів. Наразі Вінниччина отримала два нових представника у Верховній раді. 

    Відповідно до даних ЦВК на одномандатному виборчому окрузі №14 перемогу здобула Ірина Борзова, представниця від партії «Слуга народу». Вона отримала 30,09% (це 23 816 голосів-ред.). На другому місці опинилася керівниця обласного осередку ВО «Батьківщина», яка набрала вдвічі менше - 14,18% (11 227 голосів-ред.).

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    Підрахунок також завершився на ОВО № 16. На ньому впевнено переміг відомий бізнесмен Геннадій Вацак. Самовисуванець отримав 32,65% підтримки виборців, а це 20 557 голосів. Він переміг кандидатку від «Слуги народу» Таїсу Томляк, яка набрала 25,40% (15 991 голосів), а також чинного нардепа Юрія Македона.

    Джерело: Vinbazar

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    ЦВК Батьківщина вибори партії Вінниччина
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