На Соборній молодик розбив двері суду



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Вночі 2 серпня у Вінниці чоловік розбив вхідні двері Сьомого апеляційного адміністративного суду

Хуліган кинув у скляні двері камінь. Наразі його розшукують правоохоронці.

Про це повідомили на facebook-сторінці сьомого апеляційного адміністративного суду Вінниці.

Вчинок хулігана в установі пов'язують із спробою тиску на суд. Представники Феміди подали відповідну заяву до правоохоронних органів, особа зловмисника встановлюється і ведуться слідчі дії.

«Дрібне хуліганство чи спроба тиску на суд? Цей прикрий інцидент закономірно можна пов' язати із спробою втручання у роботу суду, адже, на жаль, у сучасному житті судової влади подібні провокації стають частішими і набувають подекуди загрозливого характеру. Однак ця подія ніяк не вплине на хід розгляду справ Сьомим апеляційним адміністративним судом. 7ААС працює у звичному режимі», - йдеться у повідомленні.

Дії невідомого зафіксували камери відеоспостереження.

Якщо ви впізнали особу на відео чи вам відомі факти щодо цієї події, повідомте про це працівників поліції.

Джерело: Vinbazar