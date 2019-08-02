  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Соборній молодик розбив двері суду

    • Розсилка
    На Соборній молодик розбив двері суду

    Вночі 2 серпня у Вінниці чоловік розбив вхідні двері Сьомого апеляційного адміністративного суду

    Хуліган кинув у скляні двері камінь. Наразі його розшукують правоохоронці.

    Про це повідомили на facebook-сторінці сьомого апеляційного адміністративного суду Вінниці.

    Вчинок хулігана в установі пов'язують із спробою тиску на суд. Представники Феміди подали відповідну заяву до правоохоронних органів, особа зловмисника встановлюється і ведуться слідчі дії.

    Читайте також

    «Дрібне хуліганство чи спроба тиску на суд? Цей прикрий інцидент закономірно можна пов' язати із спробою втручання у роботу суду, адже, на жаль, у сучасному житті судової влади подібні провокації стають частішими і набувають подекуди загрозливого характеру. Однак ця подія ніяк не вплине на хід розгляду справ Сьомим апеляційним адміністративним судом. 7ААС працює у звичному режимі», - йдеться у повідомленні.

    Дії невідомого зафіксували камери відеоспостереження. 

    Якщо ви впізнали особу на відео чи вам відомі факти щодо цієї події, повідомте про це працівників поліції.

    Джерело: Vinbazar

    Читайте також
    суд кримінал Вінниця чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ