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    На Київщині колишні співмешканці влаштували поліцейським «газову атаку»

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    Чоловік&nbsp;<span lang="UK">схопив дерев&rsquo;яну палицю і пошкодив автомобіль поліцейських</span> - На Київщині колишні співмешканці влаштували поліцейським «газову атаку»
    Чоловік схопив дерев’яну палицю і пошкодив автомобіль поліцейських
    Фото: Нацполіція

    Чоловік та жінка забризкали очі правоохоронцям сльозогінним газом, а потім чолов’яга палицею побив службовий автомобіль

    У селі Червона Слобода Макарівського району Київщини колишні співмешканці напали на працівників поліції, які приїхали на виклик про сімейне насильство. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «До поліції Київщини надійшло повідомлення про сімейний конфлікт в одному з будинків села Червона Слобода. Щоб розібратися в ситуації, за вказаною адресою прибув наряд групи реагування патрульної поліції Макарівського відділення поліції. Як з’ясувалось, між пенсіонеркою та її донькою сталася сварка. Коли приїхали поліцейські, весь негатив 41-річна жінка напідпитку «виплеснула» на правоохоронців. Почала ображати нецензурною лексикою працівників поліції. «Підтримати» свою колишню кохану вирішив чоловік, і вони з двох балончиків влаштували для поліцейських «газову» атаку. Після чого чолов’яга вибіг на вулицю, схопив дерев’яну палицю і пошкодив службове авто», - розповіли в поліції.

    Нападників затримано на місці злочину у порядку ст. 208 КПК України.

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    Наразі 38-річний чоловік та його колишня співмешканка знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Під час проведення медичного освідування встановлено, що вміст алкоголю в крові жінки становив 1,3 проміле.

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    На Київщині колишні співмешканці влаштували поліцейським «газову атаку»
    На Київщині колишні співмешканці влаштували поліцейським «газову атаку»
    На Київщині колишні співмешканці влаштували поліцейським «газову атаку»

    Поліція звернулась з клопотання про обрання запобіжного заходу для зловмисників у вигляді тримання під вартою.

    Двом працівникам поліції надано медичну допомогу. Їм діагностували хімічні опіки очей.

    За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) та за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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