Правоохоронці не виключають умисний підпал автівки з хімікатами на Вінниччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Припускається, що ті, хто був в автомобілі, зумисно підпалили його, аби приховати сліди злочину, адже отрутохімікати були викрадені з сільськогосподарських підприємств

Автомобіль, що потрапив в аварію в селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області та спричинив забруднення водойм, могли умисно підпалити. Про це повідомили у правоохоронних органах, повідомляє УНН.

Автомобіль не мав ні номерних знаків, ні VIN-коду. Після перекидання автомобіль загорівся.

Припускається, що ті, хто був в автомобілі, зумисно підпалили його, аби приховати сліди злочину, адже отрутохімікати були викрадені з сільськогосподарських підприємств.

Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.

Як повідомлялось, що з ємностей, які перевозив автомобіль, витекли фунгіциди «Колосаль» (в об’ємі 110 л), «Біципс Гарант», «Вензер», «Майстер-Пауер» (180 л), «Піктор», «Тілмор» (110 л), «Тарпал»; гербіциди: «Пріма», «Тарга Супер», «Тітус» (порошок).

Частина хімікатів залишилась неушкодженою.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму. Також буде розслідуватися крадіжка цих речових з сільгосппідприємств.

Нагадаємо, правоохоронці відпрацьовують місця проживання і відпочинку людей в акваторії річки Рось, яка протікає територією кількох районів Вінницької і Київської областей. Поліцейські застерігають відпочивальників від купання в річці.

Як повідомлялося, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

Через вилив інсектициду в річку Рось зібралася техногенна комісія, яка визначає наступні дії.

Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось відібрано проби води з ставка та р. Рось на території Вінницької та Київської областей. Результати хіміко-біологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня.

У неділю, 9 червня, о 23-й годині було припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тис. мешканців).



