На Вінниччині чоловік зламав пам'ятники на кладовище



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Поліція затримала 23-річного молодика, який на кладовищі пошкодив сім пам’ятників

13 жовтня у Крижопільському районі 23-річний чоловік на сільському кладовищі пошкодив 7 пам’ятників. Протягом кількох годин після надходження повідомлення про злочин зловмисник був затриманий. Наразі поліція встановлює усі обставини та причини вчинення правопорушення.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

До крижопільської поліції надійшло повідомлення від 60-річного жителя села Крикливець про те, що на місцевому кладовищі невідома особа пошкодила майже десять пам’ятників та хрестів.

Особу, причетну до вчинення наруги над могилами, працівники поліції затримали цього ж дня.

Правопорушником виявився місцевий 23-річний житель, який раніше притягувався до відповідальності за вчинення крадіжки.

Свій вчинок молодик пояснити не зміг.

Наразі поліція встановлює усі причини та обставини правопорушення.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 КК України (наруга над могилою). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років позбавлення волі.