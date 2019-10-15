На Київщині з-під варти втік рецидивіст (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо затримання втікача

Поліція затримала зловмисника після скоєння злочину, але йому вдалося втекти з-під варти

У селі Триліси Фастівського району Київщини молодик викрав мобільний телефон у свого знайомого. Вже за кілька годин працівники поліції встановили особу зловмисника та затримали його.

Ним виявився 27-річний житель села Кожанка, що на Фастівщині. Чолов’яга рік тому умовно-достроково звільнений з місць позбавлення волі. Там він відбував покарання за скоєння крадіжки і незаконного заволодіння автомобілем. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За фактом пограбування слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України та оголосили чоловіку підозру у скоєння злочину.

Усвідомлюючи те, що йому знову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, чоловікові вдалося втекти з-під варти.

Прикмети зловмисника: зріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся світле, розмовляє «суржиком». Був одягнений в кофту зеленого кольору, синьо-світлі джинси, кросівки без шнурків.

За фактом втечі з-під варти поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення до п’яти років. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо затримання втікача.

Поліція просить усіх, кому відомо про місцеперебування втікача, або володіє інформацією, що допоможе розшукати зловмисника, повідомити за тел.102, або 0933034986.