На Львівщині працівник залізниці загинув, впавши під поїзд



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Загиблий - 20-річний мешканець одного з сіл Сокальського району

На Львівщині на станції «Добротвір» внаслідок наїзду вантажного потяга загинув працівник залізниці.

Про це 15 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий, 20-річний мешканець одного з сіл Сокальського району, працівник станції, під час руху потяга впав з локомотива на залізничне полотно та потрапив під колеса.

Від отриманих травм чоловік помер на місці трагедії.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Нагадаємо, у Києві між станцією метро «Берестейська» та парком «Нивки» чоловік загинув, упавши зі шляхопроводу на залізничні колії.