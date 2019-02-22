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    На Вінниччині пенсіонерка ледь не згоріла у власній хаті

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    На Вінниччині пенсіонерка ледь не згоріла у власній хаті

    Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей.

    21 лютого о 13:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул.Першотравневій у с. Велика Ростівка Оратівського району горить приватний житловий будинок.

    Під час боротьби з вогнем бійці Державної пожено-рятувальної частини №25 врятували 85-річну власницю будинку. Пенсіонерка отримала опіки та була госпіталізована до лікувального закладу.

    О 14:05 пожежу локалізовано, а о 14:59 ліквідовано.

    Вогнем знищено шиферне перекриття будинку на площі 8 кв.м,  8 тонн сіна та домашні речі.

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    На Вінниччині пенсіонерка ледь не згоріла у власній хаті
    На Вінниччині пенсіонерка ледь не згоріла у власній хаті
    На Вінниччині пенсіонерка ледь не згоріла у власній хаті

    Від ДСНС до ліквідації пожежі  залучалося 4 чоловіки особового складу та один спецавтомбіль.

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