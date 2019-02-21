У Києві рятувальники винесли із палаючої квартири двох людей (фото, відео)



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Пожежа виникла у квартирі на 4-му поверсі Фото: ДСНС

У ході ліквідації пожежі було врятовано 6 осіб, з яких 2 дітей

Сьогодні, 21 лютого, сталася пожежа в одній із квартир на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. Булаховського, 36, що у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 12:14.

«По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на кухні трьохкімнатної квартири. На момент виникнення пожежі в квартирі знаходилось двоє осіб, які перебували в одній із кімнат. У ході ліквідації пожежі було врятовано 6 осіб, з яких 2 дітей. Загоряння супроводжувалось інтенсивним задимленням, тож із верхніх поверхів на свіже повітря було виведено 15 осіб», - інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

О 12:46 пожежу площею 25 кв. м було локалізовано, а вже о 13:06 - ліквідовано.

Внаслідок займання вогнем пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

Двоє осіб, евакуйованих з палаючої квартири, було передано бригаді швидкої медичної допомоги з подальшою госпіталізацією.

При ліквідації пожежі було задіяно 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Києві та 50 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.