На Вінниччині поетесі відкрили меморіальну дошку – з орфографічними помилками в надписі



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«Хто виготовляв цю меморіальну дошку?»

19 листопада, до 88-го Дня народження «Почесної громадянки» Галини Сірої, у Ямполі, що на Вінниччині, відкрили меморіальну дошку. Вчепили її на музеї образотворчого мистецтва, так як при житті Галина Сіра була меценатом й подарувала музею багато картин.

У заході брали участь міський голова та представники райдержадміністрації.

«Ця подія є знаковою у розвитку культурно-мистецької галузі району, адже вже стало традицією вшановувати пам’ять відомих вкладників у розвиток господарства, економіки та духовності краю» - пишуть на офіційній фейсбук-сторінці Ямпільської райдержадміністрації.

Однак на меморіальній дошці були допущені орфографічні помилки, що помітили місцеві мешканці.

«Хто виготовляв цю меморіальну дошку? Грамотність = 0. «заслужИний», «спілкІ». Галина Степанівна перевернулась в гробу від такої пошани. Чи це нові правила правопису, а я і не знаю?» - обурюється житель Ямполя Віктор Муляр.

Галина Сіра - заслужена працівниця культури України, членкиня спілки журналістів України, авторка 5-х поетичних збірок, почесна громадянка Ямполя Вінницької області.

«Я так живу, немов

На світі вічна

Я так живу

Як знову молода.

І не погасне

В грудях моїх свічка,

Як в джерелі не висохне вода», - саме так мала б розміщуватись рифма на меморіальній дошці.

Джерело: vinnitsa.info