  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині поетесі відкрили меморіальну дошку – з орфографічними помилками в надписі

    • Розсилка
    На Вінниччині поетесі відкрили меморіальну дошку – з орфографічними помилками в надписі

    «Хто виготовляв цю меморіальну дошку?»

    19 листопада, до 88-го Дня народження «Почесної громадянки» Галини Сірої, у Ямполі, що на Вінниччині, відкрили меморіальну дошку. Вчепили її на музеї образотворчого мистецтва, так як при житті Галина Сіра була меценатом й подарувала музею багато картин.

    У заході брали участь міський голова та представники райдержадміністрації.

    «Ця подія є знаковою у розвитку культурно-мистецької галузі району, адже вже стало традицією вшановувати пам’ять відомих вкладників у розвиток господарства, економіки та духовності краю» - пишуть на офіційній фейсбук-сторінці Ямпільської райдержадміністрації.

    Однак на меморіальній дошці були допущені орфографічні помилки, що помітили місцеві мешканці.

    «Хто виготовляв цю меморіальну дошку? Грамотність = 0. «заслужИний», «спілкІ». Галина Степанівна перевернулась в гробу від такої пошани. Чи це нові правила правопису, а я і не знаю?» - обурюється житель Ямполя Віктор Муляр.

    Галина Сіра - заслужена працівниця культури України, членкиня спілки журналістів України, авторка 5-х поетичних збірок, почесна громадянка Ямполя Вінницької області.

    «Я так живу, немов
    На світі вічна
    Я так живу
    Як знову молода.
    І не погасне
    В грудях моїх свічка,
    Як в джерелі не висохне вода», - саме так мала б розміщуватись рифма на меморіальній дошці.

    Джерело: vinnitsa.info

    Вінниця культура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ