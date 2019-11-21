У Вінниці відбудеться форум для вчителів



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Мета форуму - підготувка вчителів та викладачів до трансформації системи освіти України

23 листопада об 11.00 у Вінниці, в приміщенні «HUB Місто змістів» відбудеться Форум Сучасних Викладачів «Освіта 3.0». Його проводить департамент освіти Вінницької міської ради спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти в рамках соціального проекту «Освітній Хаб: територія нових можливостей для кожного».

На Форумі заплановані виступи наступних спікерів:

заступник директора Соціального проекту «Освітній хаб міста Києва: територія нових можливостей для кожного» Володимир Страшко;

теле- та радіо ведуча, експерт-консультант телеканалів СТБ та Україна, тренер з ораторського мистецтва, Ганна Просвєтова;

бізнес-тренер тренер Освітнього хабу міста Києва Ірина Рудика.

Місія Форуму Сучасних Викладачів «Освіта 3.0» - підготувати вчителів та викладачів до трансформації системи освіти України та сформулювати нову парадигму процесу викладання згідно з сучасними вимогами суспільства та Нової Української Школи.

Участь для вчителів та викладачів безкоштовна, за умови попередньої реєстрації за посиланням.