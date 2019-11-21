У міській раді відбулася зустріч з чемпіонами та призерами різних видів міжнародних змагань



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Видатні спортсмени Вінниці

Голова комітету по фізичній культурі і спорту Сергій Краєвський зустрівся у міській раді з чемпіонами та призерами різних міжнародних змагань. Він подякував спортсменам за те, що «пишуть» спортивну історії Вінниці і України і вручив всім спортсменам подяки та подарунки.



«Ви пишете історію українського спорту. Я дякую вам за співпрацю, адже усі ці перемоги нам вдалося досягнути у тісній співпраці. Міська рада завжди підтримуватиме спорт. Надіюся, що ви попадете у кращу десятку спортсменів року нашого міста», - зазначив Сергій Краєвський.

Серед присутніх був Олексій Денисюк. З 10 по 19 жовтня в місті Сіднеї (Австралія) відбувся чемпіонат Світу з кульової стрільби серед паралімпійців. Олексій виборов золото в індивідуальній вправі Р3 (швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета на 25 м, клас SH1, змішана дисципліна), бронзову медаль у вправі Р4 (стрільба з пневматичного пістолета на 10 метрів). До речі, на Паралімпійських іграх в Ріо у 2016 році він завоював бронзу у цій же вправі, тоді у командному заліку наша команда здобула бронзову медаль. Також зазначимо, що Олексій виборов Ліцензію на Паралімпійські ігри 2020. Тренер спортсмена Мустафаєв Денис Юрійович.

З 28 жовтня по 4 листопада у місті Холон (Ізраіль) відбувся чемпіонат Європи зі спортивної акробатики, де у фінальній вправі чоловіча пара Богдан Пограничний та Данило Стецюк здобули срібну нагороду. Тренують спортсменів заслужені тренери України Юрій Голяк та Ковальчук Галина, тренер-хореограф Олена Луценко. Також жіноча трійка Капланська Інна, Хижняк Ірина та Вихованець Олена посіли 4 місце. Тренує дівчат заслужений тренер України Людмила Малініна.

Також цього року у місті Чхонджу відбувся чемпіонат світу з боротьби самбо (бойовий розділ) серед чоловіків - наш спортсмен Давиденко Петро у ваговій категорії 90 кг виборов ІІІ місце, де виконав норматив МСМК. Тренер - Нагорняк Іван Григорович.

15-18 листопада у Римі (Італія) відбувся чемпіонат світу з панкратіону серед юніорів. До складу збірної України увійшов спортсмен з Вінниці КМС Олександр Хуторянський, який здобув срібну та бронзову медалі. Тренує спортсмена Дишливенко Ігор Олександрович.