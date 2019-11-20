Вінницькі школярі спробували себе в ролі керівництва міста



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20 листопада, у Вінниці вперше відбувся День молодіжного місцевого самоврядування

Учнівські лідери з різних шкіл міста в цей день спробували себе у якості керівництва органів місцевого самоврядування Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. Молодь обрала серед шкільних лідерів міського голову, секретаря міської ради, заступників міського голови та керівників департаментів і їхніх заступників. Протягом дня вони працюють разом з керівництвом міської ради та її структурних підрозділів, щоб побачити зсередини, як відбувається процес управління містом у різних сферах.

День молодіжного місцевого самоврядування у Вінницькій міській ОТГ проводиться в рамках глобальної ініціативи ЮНІСЕФ «Дитяча сесія». Ця акція традиційно проходить по всьому світу 20 листопада з нагоди підписання Конвенції ООН з прав дитини. Цей день - гарна нагода нагадати про права дітей, а також можливість дати їм висловитись і дослухатись до їхніх побажань. Тому у Вінницькій міські раді зібрались шкільні лідери, аби побачити на власні очі щоденну роботу керівників міста.

Розпочався робочий день у дітей із спільної зустрічі та знайомства. Вінницький міський голова Сергій Моргунов розповів, що ідея долучати до процесів управління містом школярів з’явилась ще у 2009 році у тодішнього міського голови Володимира Гройсмана. Він ініціював розробку програми «Вінниця – місто, дружнє до дітей», в рамках якої були сформовані основні інструменти співпраці з шкільним лідерами. Наразі Вінниця вже має свій досвід і результати такої співпраці.

«Коли я нещодавно був в Афінах, ми разом з представниками з інших міст брали участь у телемості з молоддю. Мене тоді переповнювала велика гордість за Вінницю, і було дуже приємно, що у нас такі діти. Сьогодні ви матимете нагоду побачити, як відбувається управління у Вінниці, що являє собою діяльність міської ради та виконавчого комітету. Сподіваюсь, що день буде корисним, ви отримаєте певний досвід і, можливо, зробите для себе якийсь висновок щодо свого майбутнього: в якому напрямку ви б хотіли отримати освіту і працювати в подальшому», - сказав Сергій Моргунов.

Разом із міським головою робочий день провів учень школи №22 Ілля Чайковський, якого обрали лідером учнівського самоврядування президенти вінницьких шкіл. Ілля подякував за можливість відчути себе у ролі керівництва міста і сказав: «Міське самоврядування дуже схоже на учнівське самоврядування. Сьогодні у цій залі присутні багато президентів шкіл, і цей досвід допоможе нам в майбутньому. Для нас – це не гра, а важлива робота, адже на своїх місцях у своїх школах ми також робимо досить багато, щоб розвивати наш заклад, щоб створювати комфортні умови для навчання учнів».

Після знайомства усі шкільні лідери пішли працювати разом зі своїми сьогоднішніми наставниками. Діти змогли відчути себе залученими до процесів прийняття рішень, а управлінці отримали можливість почути думки та ідеї дітей, що допоможе їм врахувати потреби школярів у своїй роботі.

День молодіжного місцевого самоврядування у Вінниці проходить в рамках Плану дій з реалізації ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді».