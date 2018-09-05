На Вінниччині поліцейська врятувала життя велосипедисту



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Людмила Гут

Перебуваючи поза службою, капітан поліції Людмила Гут першою прийшла на допомогу чоловіку, в якого стався серцевий напад. Велосипедиста вона помітила у траві на узбіччі дороги, коли проїжджала повз машиною, та зупинилась. Вчасно надана допомога врятувала йому життя

1 вересня дорогою до рідних на Немирівщину інспектор відділу дільничних офіцерів обласного главку поліції Людмила Гут помітила на узбіччі велосипедиста, який лежав у безпорадному стані поруч зі своїм транспортним засобом без ознак життя.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

«Оглянувши чоловіка, я запідозрила, що у нього стався серцевий напад. Не гаючи часу, викликала швидку допомогу. Також зупинила кількох водіїв, щоб вони допомогли мені надати першу домедичну допомогу чоловіку, - розповідає Людмила Гут. – Хотіла зателефонувати його рідним та почала шукати телефон. У кишені замість мобільного знайшла папірець з номером. Зателефонувавши за ним, дізналась, що чоловіка звати Микола, він родом з Херсонської області і тимчасово проживає у Немирівському районі».

Після приїзду лікарів з’ясувалось, що у чоловіка стався серцевий напад. Медики його оглянули та відвезли до лікарні.