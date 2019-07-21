  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині поліція перевіряє факт підкупу виборців

    • Розсилка
    На Вінниччині поліція перевіряє факт підкупу виборців

    200 гривень за голос

    Поліцією перевіряється інформація щодо можливого підкупу виборців у Погребищенському районі. За попередніми даними, близько 170 місцевих жителів напередодні виборів отримали по 200 гривень за голос.

    Про це під час брифігну заявив т.в.о. начальника ГУНП у Вінницькій області Руслан Мороз, – повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

    Наразі слідчо-оперативною групою поліції перевіряється інформація щодо можливого підкупу виборців у Погребищенському районі. За попередніми даними, близько 170 місцевих жителів напередодні дня голосування отримали по - 200 гривень за те, що проголосують за певного кандидата у народні депутати.

    Читайте також

    За попередньою інформацією, що надійшла до поліції сьогодні, 21 липня, неподалік виборчої дільниці 54-річна жінка збирала підписи для підтвердження того, що люди проголосували за зазначеного кандидата. На місце події виїхали поліцейські та затримали правопорушницю. У неї вилучили списки людей, які отримали гроші, та копії їх паспортів. Зараз затримана надає покази слідчим. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок на виборчих дільницях і нестимуть службу до закінчення підрахунку голосів та передачі виборчої документації до окружних виборчих комісій.

    Станом на 13:00 годину, поліцією зареєстровано 23 повідомлення. Серед них – інформація про незаконну агітацію, видачу бюлетенів без паспорта, підкуп виборців, розміщення агітаційних плакатів та щитів, спроба винести бюлетень та інші.

    Джерело: vinnitsa.info

    Читайте також
    вибори депутати гроші Вінниччина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ