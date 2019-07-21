На Вінниччині поліція перевіряє факт підкупу виборців



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200 гривень за голос

Поліцією перевіряється інформація щодо можливого підкупу виборців у Погребищенському районі. За попередніми даними, близько 170 місцевих жителів напередодні виборів отримали по 200 гривень за голос.

Про це під час брифігну заявив т.в.о. начальника ГУНП у Вінницькій області Руслан Мороз, – повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

Наразі слідчо-оперативною групою поліції перевіряється інформація щодо можливого підкупу виборців у Погребищенському районі. За попередніми даними, близько 170 місцевих жителів напередодні дня голосування отримали по - 200 гривень за те, що проголосують за певного кандидата у народні депутати.

За попередньою інформацією, що надійшла до поліції сьогодні, 21 липня, неподалік виборчої дільниці 54-річна жінка збирала підписи для підтвердження того, що люди проголосували за зазначеного кандидата. На місце події виїхали поліцейські та затримали правопорушницю. У неї вилучили списки людей, які отримали гроші, та копії їх паспортів. Зараз затримана надає покази слідчим. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок на виборчих дільницях і нестимуть службу до закінчення підрахунку голосів та передачі виборчої документації до окружних виборчих комісій.

Станом на 13:00 годину, поліцією зареєстровано 23 повідомлення. Серед них – інформація про незаконну агітацію, видачу бюлетенів без паспорта, підкуп виборців, розміщення агітаційних плакатів та щитів, спроба винести бюлетень та інші.

Джерело: vinnitsa.info