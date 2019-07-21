Скандал на дільниці у Львові: 94-річна жінка пошматувала та їла бюлетені



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Після приїзду дітей скандал продовжився і тривав сумарно майже 4 години

У Львові 94-річна жінка влаштувала чотиригодинний скандал на виборчій дільниці, бо не захотіла голосувати вдома. За цей час вона встигла проголосувати, заснути, а також порвати і спробувати з'їсти бюлетень, передає Комітет виборців України у Facebook.

«В ОВО № 115, ДВК № 461982 стався курйозний випадок під час голосування. Майже одразу після відкриття на дільницю прийшла 94-річна жінка, яка внесена у НСП (список виборців, які не здатні самостійно пересуватися) і повинна голосувати вдома. Незважаючи на пояснення членів виборчої комісії, що вона повинна реалізувати свій вибір вдома, жінка у скандальній формі наполягала на тому, що хоче голосувати на дільниці», - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у КВУ, після тривалих суперечок виборча комісія за згоди наявних на дільниці спостерігачів проголосувала та вирішила надати жінці право проголосувати на дільниці.

«Після видачі бюлетенів та їх заповнення жінка не захотіла вкинути бюлетені у переносну скриньку, а лише у стаціонарні скриньки, які члени виборчої комісії були змушені захищати. З допомогою працівників ЛКП виборча комісія повідомила про інцидент дітям 94-річної жінки. Допоки діти жінки їхали на дільницю, 94-річний виборець заснув», - йдеться у повідомленні.

За даними КВУ, після приїзду дітей скандал продовжився і тривав сумарно майже 4 години (приблизно до 13.00 год.).

«Завершальний акорд обурення 94-річної жінки проявився в тому, що вона почала рвати та їсти свої бюлетені. Врятовані залишки бюлетенів були складені в окремий пакет та будуть ідентифіковані дільничною виборчою комісією як зіпсовані», - додали у КВУ.