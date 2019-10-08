У Харкові працівниця держбанку наживалась на внутрішньо переміщених особах



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У Харкові начальниця відділення держбанку наживалась на внутрішньо переміщених особах Фото: СБУ

Зловмисниця систематично вимагала від «переселенців» гроші за проведення процедури ідентифікації без їх фізичної присутності у відділенні банку

У Харкові співробітники Служби безпеки України викрили завідувачку відділення одного з державних банків на зловживаннях з обслуговування внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисниця систематично вимагала від «переселенців» гроші за проведення процедури ідентифікації без їх фізичної присутності у відділенні банку. За кожного «клієнта» на підставі наявності лише його пенсійної банківської картки завідувачка одержувала від посередників від 200 гривень за кожне продовження нарахувань.

Через протиправну оборудку чиновниця, з порушенням чинного законодавства, нараховувала пенсії громадянам, які фактично не змінювали місце проживання і продовжують мешкати у тимчасово окупованих районах Донбасу. У межах відритого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували одержання керівницею відділення двох «траншів» неправомірної вигоди на загальну суму майже п’ятнадцять тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці держбанку у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії. Операція з викриття зловмисниці відбувалася спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Нагадаємо, що обов’язкова періодична особиста ідентифікація внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсійні виплати на банківські картки, передбачена діючим законодавством для гарантованого отримання ними пенсії та забезпечення належного рівня фінансової безпеки платіжних операцій з такими коштами.