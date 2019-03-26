На Вінниччині штрафують рибалок-браконьєрів



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У Вінницькій області інспектори постійно фіксують порушення вилову риби та раків

Спеціалісти відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Державної екологічної інспекції у Вінницькій області продовжують проведення рейдових перевірок на території області з метою виявлення випадків порушення вимог природоохоронного законодавства.

Так, 18 березня на річці Південний Буг в смт. Тиврів було затримано жителя с. Красне Тиврівського району та двох жителів смт. Тиврів, які здійснювали вилов раків у темну пору доби шляхом підсвічування ліхтарем. На порушників було складено протоколи за ч.3 ст. 85 КУпАП та притягнено до адмінвідповідальності у вигляді штрафу.

Аналогічне порушення було виявлено і 19 березня, а саме на річці Південний Буг в смт. Тиврів було затримано жителя с. Шершні Тиврівського району та жителя м. Вінниця, які здійснювали вилов раків у темну пору доби шляхом підсвічування ліхтарем. На порушників було складено протоколи за ч.3 ст. 85 КУпАП та притягнено до адмінвідповідальності у вигляді штрафу.

Також, 19 березня, на річці Південний Буг біля с. Довгополівка Тиврівського району було затримано жителя цього ж села, який здійснював вилов водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову, а саме 2 сітками. На порушника було складено протокол за ч.4 ст. 85 КУпАП та вилучено знаряддя лову. Матеріали справи направлено на розгляд до Тиврівського районного суду. Оскільки у порушника було виявлено незаконно виловлену рибу в кількості 41 шт., то інспекторами проведено розрахунок збитків, завданих державі, який склав 1 190 грн.

20 березня на річці Південний Буг біля с. Гущинці Калинівського району було затримано жителів м. Гнівань та с. Ворошилівка Тиврівського району, які здійснювали вилов водних живих ресурсів електровудкою на гумовому човні зеленого кольору. На момент затримання риби виявлено не було. На порушників було складено протоколи за ч.4 ст. 85 КУпАП та вилучено незаконні знаряддя лову. Матеріали справи направлено на розгляд до Калинівського районного суду.

21 березня на березі річки Південний Буг біля с. Лаврівка Вінницького району було затримано жителя смт. Стрижавка, який перебував біля зазначеної водойми із забороненими сіткоснастевими знаряддями лову, а саме сітками в кількості 11 штук та гумовим човном зеленого кольору. На порушника було складено протокол за ч.3 ст. 85 КУпАП та притягнено до адмінвідповідальності у вигляді штрафу.

Джерело: Vinbazar