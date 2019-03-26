У Раді збирають «консиліум»: вирішуватимуть, як врятувати каштани на Хрещатику



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На київських вулицях, зокрема на Хрещатику, перестали приживатися традиційні каштани

У Раді переконані, що причини загибелі каштанів на Хрещатику реально усунути

У вівторок, 26 березня, у приміщення Комітету із запобігання та протидії корупції Верховної Ради пройде круглий стіл на тему «Як порятувати каштани на Хрещатику». Запрошені науковці, практикуючі біологи, експерти у галузі транспорту тощо, а також представники різних дотичних департаментів Київської міської держадміністрації.

Початок о 14:00.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Ігор Луценко.

Він зазначив, що минулого тижня киян шокували новиною, що відновити каштанові насадження на Хрещатику неможливо.

«Символ Києва, котрий слугував окрасою столиці протягом майже століття, тепер на центральній вулиці міста буде замінено на платани. Серед факторів, котрі зумовили знищення каштанів, чиновники київської влади назвали забруднення повітря, шкідників, засолення ґрунтів тощо. Прикметно, що усі названі київською владою причини загибелі каштанів на Хрещатику реально усунути. Більше того, в усіх європейських столицях з цим уже успішно справилися. Час наздоганяти Європу за стандартами управління містом», - вважає Луценко.

Тож, на круглому столі у Раді будуть вирішувати, «як порятувати честь Києва як столиці розумних і розважних людей, як порятувати каштани хоча б на центральній вулиці», повідомив нардеп.

«А також, паралельно розглянемо поточні транспортні та екологічні виклики столичного середмістя», - додав він.

Як повідомлялося, на київських вулицях, зокрема на Хрещатику, перестали приживатися традиційні каштани. «Каштани, висаджені вздовж столичних доріг, на жаль, вже не витримують сучасних умов міста – забруднення повітря, потепління клімату, розмноження таких шкідників, як мінуюча міль – метелик, з якими у Києві заборонено боротися хімічними засобами. Зрештою, сіль, яку взимку використовують як протиожеледний засіб, руйнує кореневу систему улюблених киянами дерев», - розповів заступник генерального директора комунального об’єднання «Київзеленбуд» Дмитро Заруба.

Він повідомив, що на столичних алеях каштани замінять більш стійкі рослини – платани, катальпи, акації, клени та сакури. В той же час, у парках та скверах каштани не тільки залишаться, а й будуть висаджуватися нові.

Раніше повідомлялося, що у Києві вирішують, якими деревами замінять каштани на Хрещатику.