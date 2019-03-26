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    У центрі Вінниці трамвай врізався у Ford

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    У центрі Вінниці трамвай врізався у Ford

    Донька водія іномарки шукає свідків, щоб довести невинуватість батька

    У понеділок, 25 березня, близько 17:00 у Вінниці на Хмельницькому шосе, поблизу складів універмагу зіткнулися трамвай та легковик Ford Mondeo. 

    У Ситуаційному центрі міста повідомили, що «водій автомобіля Ford, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу трамваю, який їхав за маршрутом №2. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події викликали екіпаж патрульних. У результаті на водія «Форду» складено протокол за статтею 124 КУпАП».

    Водій легковика, вочевидь, не погоджується з таким висновком патрульних, а його донька Оксана Бондар через соцмережі шукає свідків автопригоди, аби довести невинуватість батька. За її словами він виїжджав зі складів універмагу і зупинився на трамвайних коліях, пропускаючи потік машин.

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    «У цей час від площі Гагаріна почав рухатись трамвай, водійка якого бачила машину, що стояла на коліях, але на повному ходу врізалася в авто», - пише Оксана Бондар.

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