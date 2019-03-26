Ремонт на Замостянській продовжується. Фоторепортаж



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Почалася друга черга реконструкції

Днями у Вінниці розпочалася друга черга реконструкції вулиці Замостянської. Попри прохолодну погоду та дощ, тут тривають роботи і одне з перших, що зробили – зрізали великі дерева, які заважатимуть реконструкції.

Зараз на місці великих лип – свіжі пеньки. Водночас менші дерева вирішили не нищити: комунальники акуратно викопали їх, намагаючись не надто пошкодити коріння, вочевидь, аби висадити знову, коли реконструкція буде завершена. Наразі ж тут поки без особливих змін: досить понівечений асфальт, старі лавки, деякі з яких – потрощені.

Зовсім інша ситуація на реконструйованій частині Замостянської. Не зважаючи на критику деяких мешканців про недоліки в реконструкції, загалом все виглядає досить свіжим, хоч і засмучують досить маленькі дерева: літнього затінку тут доведеться чекати ще довго.

Нарешті встановили довгоочікувані сміттєві урни: вони оригінальної форми, зовсім не схожі на інші, встановлені по місту та надають бульвару власної стилістики.

Проте мало не найбільше нас цікавили розпіарені зарядки для мобільних телефонів. Коли ми перевіряли їх минулого разу, комунальники зізнались, що usb-порти в лавках ще не під’єднали до живлення, однак з того часу минув майже місяць. Тим більше стало цікаво перевірити інновацію, дізнавшись, що поруч з дротовими зарядками, встановлені ще й індукційні, які дозволяють зарядити девайс взагалі без дротів – просто поклавши смартфон на спеціальне пластикове коло на лавці.

Щоправда, вигляд цих зарядок не вселяв надію, що щось тут таки працює: usb-порти з моменту нашого попереднього візиту виявилися в ще гіршому стані: вони вкрилися майже суцільною іржею і частково деформувалися.

Відверто кажучи, було трохи лячно під’єднувати до таких роз’ємів дорогий смартфон, ще й під дощем. Перший – не працює, другий – теж, третій – так само.

Однак нам все ж пощастило: ближче до площі Героїв Чорнобиля нам вдалося знайти аж дві лавки, на яких працювали usb-зарядки! На одній з чотирьох портів працював єдиний, на іншій – цілих два!

Проте жодна індукційна зарядка не змогла зарядити смартфон, а деякі – вже й побиті «вдячними мешканцями».

Джерело: VЕЖА