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    Звезда «Квартала 95» встретился с Дэнни Трехо (фото)

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    Звезда «Квартала 95» встретился с Дэнни Трехо (фото)

    В Киев прилетел американский актер Дэнни Трехо («Мачете», «Дети шпионов»)

    Известный голливудский актер Дэнни Трехо прилетел в Украину на фестиваль комиксов и косплея Comic Con Ukraine, который пройдет в Киеве 21-22 сентября в Киеве.

    Там он пообщается с фанами и расскажет о своей насыщенной карьере в кино, индустрии видеоигр и клипов.

    Его встретил в аэропорту художественный руководитель и актер студии «Квартал 95» Александр Пикалов.

    Соответствующую фотографию опубликовали на странице «Студия Квартал 95 Online» в Facebook.

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    facebook.com/kvartal95New

    Артист известен своим пристрастием к технике - он самостоятельно восстанавливает антикварные автомобили и мотоциклы, а чоппер с пулеметами, на котором Дэнни рассекает в фильме Роберта Родригеса «Мачете», актер собрал своими руками.

    Кроме этого, он периодически появляется на различных постерах и календарях рекламирующих разные модели мотоциктов. Наверняка это его увлечение и стало причиной, по которой в аэропорт его приехал встречать Александр Пикалов. Известно, что комик не просто любит мотоциклы, но еще и входит в один из байкерских клубов. 

    Напомним, что актер не только выступит на сцене Comic Con Ukraine, но и проведет автограф-сессию, а также сфотографируется с желающими. Правда, эти услуги знаменитости возможны только за деньги.

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