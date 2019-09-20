Звезда «Квартала 95» встретился с Дэнни Трехо (фото)

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Киев прилетел американский актер Дэнни Трехо («Мачете», «Дети шпионов»)

Известный голливудский актер Дэнни Трехо прилетел в Украину на фестиваль комиксов и косплея Comic Con Ukraine, который пройдет в Киеве 21-22 сентября в Киеве.

Там он пообщается с фанами и расскажет о своей насыщенной карьере в кино, индустрии видеоигр и клипов.

Его встретил в аэропорту художественный руководитель и актер студии «Квартал 95» Александр Пикалов.

Соответствующую фотографию опубликовали на странице «Студия Квартал 95 Online» в Facebook.

facebook.com/kvartal95New

Артист известен своим пристрастием к технике - он самостоятельно восстанавливает антикварные автомобили и мотоциклы, а чоппер с пулеметами, на котором Дэнни рассекает в фильме Роберта Родригеса «Мачете», актер собрал своими руками.

Кроме этого, он периодически появляется на различных постерах и календарях рекламирующих разные модели мотоциктов. Наверняка это его увлечение и стало причиной, по которой в аэропорт его приехал встречать Александр Пикалов. Известно, что комик не просто любит мотоциклы, но еще и входит в один из байкерских клубов.

Напомним, что актер не только выступит на сцене Comic Con Ukraine, но и проведет автограф-сессию, а также сфотографируется с желающими. Правда, эти услуги знаменитости возможны только за деньги.