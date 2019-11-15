На Вінниччині студенти переробили під електромобіль легендарний німецький «Trabant»



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З легкістю розібрати двигун можуть студенти барського коледжу в Вінницькій області

На базі навчального закладу є ексклюзивні двигуни і коробки передач, які випускають світові автопроми: BMW, Mercedes, Ferrari… З популярністю електромобілів, почали збирати власний еко-транспорт. В рамках дипломної роботи, німецький «Trabant», переоснастили під електричну тягу.

Третьокурсник барського коледжу може наочно вивчати під капотом всі деталі у автомобілі в аудиторії, практично не виходячи з-за парти. В аудиторії, де проходить пара, красується легендарний «бумер». Але Микола рахує дні, коли перейде на наступний курс.

«Я чекаю четвертого курсу, щоб розібрати двигун від «Бентлі» і «Феррарі», – посміхається студент Микола Шкряба.

Одногрупники хлопця хваляться, що вчаться не в коледжі, а в «раї для автомобілістів»

«Тут досить велика навчальна база. Тут все за новими технологіями», – зауважує Вадим Мишолов.

Для навчання студентів Барського коледжу транспорту та будівництва, автодилери елітних концернів безкоштовно передають навчальному закладу новітні агрегати. Ось ексклюзивна коробка передач марки «Мерседес» випуску 2019 року.

«Я не впевнений, що сьогодні німецький концерн має подібний навчальний макет», – каже директор коледжу Йосип Кібітлевський.

Завдяки відмінній навчальній базі, студенти тут отримують безцінні знання ще на парах. Тож не дивно, що за кращими з випускників вишиковується черга роботодавців. Майбутніх співробітників відбирають прямо на захисті диплома.

«На захист запрошуються роботодавці. Можуть в режимі он-лайн задавати питання. Відповідно відбирати. Рекламувати себе», – продовжує керівник коледжу.

Зазираючи в майбутнє, де автомобілів з бензиновими двигунами на зміну приходять електрокари, замість дипломної роботи випускники коледжу вже зібрали електромобіль.

«Перед вами перший переоснащений автомобіль, легендарний німецький «Трабант». Переоснащений під електричну тягу», – директор коледжу Кібітлевський виходить із салону переоснащеного авто й каже, що у цьому навчальному сезоні випускники вже будуть працювати над мультимедійним наповненням в салоні і навігаційною системою.

Хто знає, може коледж почне впускати електромобілі власного виробництва.

Джерело: Вінницька хвиля