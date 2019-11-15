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    У Києві Opel із п’яною компанією лоб в лоб протаранив Audi (фото, відео)

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    Opel виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем - У Києві Opel із п’яною компанією лоб в лоб протаранив Audi (фото, відео)
    Opel виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем
    Фото: Інформатор

    Медики госпіталізували пасажира Audi з різними травмами

    У п’ятницю, 15 листопада, на перетині вулиць Здолбунівської і Ревуцького лоб в лоб зіткнулися автомобілі Opel і Audi.

    Аварія трапилася близько 4:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Opel виїжджав з вулиці Ревуцького на Здолбунівську, однак щось пішло не так. Автомобіль поїхав по зустрічній смузі і на повному ходу влетів в Audi.

    Від удару по дорозі розкидало запчастини машин, а пасажиру Audi потрібна була термінова допомога медиків. Його доставили в лікарню.

    Коли на місце прибули поліцейські, то побачили, що з Opel буквально вивалилася компанія чоловіків. У них були ознаки алкогольного сп'яніння. Вони так і не зізналися, хто керував автомобілем в момент ДТП.

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    У Києві Opel із п’яною компанією лоб в лоб протаранив Audi (фото, відео)
    У Києві Opel із п’яною компанією лоб в лоб протаранив Audi (фото, відео)
    У Києві Opel із п’яною компанією лоб в лоб протаранив Audi (фото, відео)
    У Києві Opel із п’яною компанією лоб в лоб протаранив Audi (фото, відео)
    У Києві Opel із п’яною компанією лоб в лоб протаранив Audi (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    До приїзду слідчо-оперативної групи патрульним довелося пильно стежити за переміщенням учасників аварії, так як вони постійно норовили піти у своїх справах, як ні в чому не бувало.

    Деталі події встановлюють правоохоронці.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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