У Києві Opel із п’яною компанією лоб в лоб протаранив Audi (фото, відео)



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Opel виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем Фото: Інформатор

Медики госпіталізували пасажира Audi з різними травмами

У п’ятницю, 15 листопада, на перетині вулиць Здолбунівської і Ревуцького лоб в лоб зіткнулися автомобілі Opel і Audi.

Аварія трапилася близько 4:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, Opel виїжджав з вулиці Ревуцького на Здолбунівську, однак щось пішло не так. Автомобіль поїхав по зустрічній смузі і на повному ходу влетів в Audi.

Від удару по дорозі розкидало запчастини машин, а пасажиру Audi потрібна була термінова допомога медиків. Його доставили в лікарню.

Коли на місце прибули поліцейські, то побачили, що з Opel буквально вивалилася компанія чоловіків. У них були ознаки алкогольного сп'яніння. Вони так і не зізналися, хто керував автомобілем в момент ДТП.

До приїзду слідчо-оперативної групи патрульним довелося пильно стежити за переміщенням учасників аварії, так як вони постійно норовили піти у своїх справах, як ні в чому не бувало.

Деталі події встановлюють правоохоронці.