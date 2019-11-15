Столична влада вирішила очистити вулиці міста від покинутих автівок



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КМДА протягом трьох місяців має розробити порядок переміщення, тимчасового зберігання і передачі безхазяйних автівок відповідним підрозділам Нацполіції

На пленарному засіданні Київської міської ради 14 листопада депутати прийняли рішення, яке передбачає врегулювання ситуації з безхазяйними транспортними засобами.

Проблема безхазяйного транспорту полягає не лише в порушенні благоустрою, а й безпосередньо стосується безпеки киян. Яскравий приклад - 14 червня 2018 року в Святошинському районі Києва стався вибух у покинутому автомобілі в дворах біля житлових будинків. Тоді внаслідок інциденту постраждали чотири дитини. Відповідно до статистичних даних, на вулицях столиці сьогодні знаходиться більше 600 кинутих авто.

«Наразі виконавчий орган Київради (КМДА) не наділений повноваженнями щодо демонтажу покинутих чи безхазяйних транспортних засобів. У той же час, Національна поліція через відсутність матеріально-технічної бази не здатна вирішити проблему з такими автівками. Через це маємо ситуацію, коли одне відомство, що відповідає за порядок та благоустрій не має повноважень щодо дій по відношенню до кинутих авто, друге - має повноваження, але кошти, в разі проходження всіх етапів та проведення аукціону, йдуть на третє», - зазначає ініціатор рішення, депутат Київради Олександр Пабат.

Для того, аби вирішити ситуацію з безхазяйними автівками на вулицях столиці,

Рішення підтримали 85 депутатів Київради.

Як повідомлялося, станом на березень 2019 року на вулицях Києва налічувався 581 покинутий, занедбаний або старий транспортний засіб.

На початку листопада на вулицях Києва в результаті рейду з перевірки покинутих транспортних засобів виявлено 304 автомобілі.

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