Серйозна ДТП у Києві: Skoda врізалася у Mitsubishi і вилетіла на тротуар (фото, відео)



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В результаті аварії автомобілі отримали серйозні пошкодження Фото: Інформатор

У ДТП постраждала пасажирка Skoda

У четвер, 14 листопада, увечері на вулиці Братиславській у Києві сталася серйозна ДТП: на перехресті не роз'їхалися автомобілі Mitsubishi Lancer і Skoda Octavia.

Зіткнення сталося близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

Mitsubishi і Skoda рухалися по вулиці Братиславській назустріч один одному. Lancer почав здійснювати поворот наліво, в сторону Лісового проспекту, а водій Skoda, як кажуть свідки, промчав прямо на заборонений сигнал світлофора. Від удару Mitsubishi розвернуло, а Skoda вилетіла на тротуар.

У ДТП постраждала дівчина-пасажирка Skoda. За словами представників ГО «Автопатруль Майдан», які надавали допомогу постраждалим, вона перебувала в свідомості, але майже не реагувала на те, що відбувається. Її передали медикам, які госпіталізували пасажирку в лікарню.

Для з'ясування деталей на місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 15 листопада, на світанку на перетині вулиць Здолбунівської і Ревуцького лоб в лоб зіткнулися автомобілі Opel і Audi.