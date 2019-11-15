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    Серйозна ДТП у Києві: Skoda врізалася у Mitsubishi і вилетіла на тротуар (фото, відео)

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    В результаті аварії автомобілі отримали серйозні пошкодження - Серйозна ДТП у Києві: Skoda врізалася у Mitsubishi і вилетіла на тротуар (фото, відео)
    В результаті аварії автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    У ДТП постраждала пасажирка Skoda

    У четвер, 14 листопада, увечері на вулиці Братиславській у Києві сталася серйозна ДТП: на перехресті не роз'їхалися автомобілі Mitsubishi Lancer і Skoda Octavia.

    Зіткнення сталося близько 21:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Mitsubishi і Skoda рухалися по вулиці Братиславській назустріч один одному. Lancer почав здійснювати поворот наліво, в сторону Лісового проспекту, а водій Skoda, як кажуть свідки, промчав прямо на заборонений сигнал світлофора. Від удару Mitsubishi розвернуло, а Skoda вилетіла на тротуар.

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    Серйозна ДТП у Києві: Skoda врізалася у Mitsubishi і вилетіла на тротуар (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Skoda врізалася у Mitsubishi і вилетіла на тротуар (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Skoda врізалася у Mitsubishi і вилетіла на тротуар (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Skoda врізалася у Mitsubishi і вилетіла на тротуар (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Skoda врізалася у Mitsubishi і вилетіла на тротуар (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Skoda врізалася у Mitsubishi і вилетіла на тротуар (фото, відео)
    Серйозна ДТП у Києві: Skoda врізалася у Mitsubishi і вилетіла на тротуар (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    У ДТП постраждала дівчина-пасажирка Skoda. За словами представників ГО «Автопатруль Майдан», які надавали допомогу постраждалим, вона перебувала в свідомості, але майже не реагувала на те, що відбувається. Її передали медикам, які госпіталізували пасажирку в лікарню.

    Для з'ясування деталей на місці працювала патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося, у п’ятницю, 15 листопада, на світанку на перетині вулиць Здолбунівської і Ревуцького лоб в лоб зіткнулися автомобілі Opel і Audi.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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